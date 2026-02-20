Convocato il Consiglio comunale a Cerreto Guidi: l'odg

Attualità Cerreto Guidi
È convocato per Lunedì 23 febbraio, alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1.     Comunicazioni del Sindaco;

2.     Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23/01/2026, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio e al D.U.P. 2026/2028: Approvazione”;

3.     Mozione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi per la concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione culturale “Le Dame dell’Uncinetto”;

4.     Mozione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi per la solidarietà alle forze dell’ordine, vittime di un vile e brutale pestaggio durante il corteo di sostegno al centro sociale Askatasuna.

 

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

