Convocato il Consiglio comunale a Cerreto Guidi: l'odg

È convocato per Lunedì 23 febbraio, alle ore 18,30 nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono quattro gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Sindaco;
2. Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23/01/2026, avente ad oggetto “Variazioni al Bilancio e al D.U.P. 2026/2028: Approvazione”;
3. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi per la concessione di un contributo economico a favore dell’Associazione culturale “Le Dame dell’Uncinetto”;
4. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Centrodestra per Cerreto Guidi per la solidarietà alle forze dell’ordine, vittime di un vile e brutale pestaggio durante il corteo di sostegno al centro sociale Askatasuna.
