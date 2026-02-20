Si cercano testimonianze su Diva Donati, prima assessora a Fucecchio

Comune di Fucecchio e SPI-CGIL di Fucecchio promuovono una raccolta di testimonianze finalizzata alla ricostruzione della figura e dell’impegno civile e istituzionale di Diva Donati, prima donna ad aver ricoperto l’incarico di assessora sui banchi del consiglio comunale di Fucecchio.

Diva Donati entrò a far parte del Consiglio comunale nel 1975 e venne successivamente nominata Assessora nel 1980, all’interno della Giunta guidata dal Sindaco Ferdinando Biondi. Svolse inoltre la professione di insegnante, prestando servizio nelle scuole del Comune di Cerreto Guidi.

In vista dell’intitolazione a suo nome della saletta riunioni dello SPI-CGIL di Fucecchio, l’Amministrazione comunale e lo SPI-CGIL invitano la cittadinanza a collaborare alla ricostruzione della sua storia personale, professionale e politica, attraverso l’invio di testimonianze, ricordi, documenti e materiale fotografico.

Il contributo della comunità rappresenta un elemento fondamentale per valorizzare la memoria di una figura che ha segnato un passaggio importante nella storia amministrativa locale e nel percorso di partecipazione delle donne alle istituzioni.

Le testimonianze potranno essere trasmesse nei seguenti modi: via mail all’indirizzo comunica@comune.fucecchio.fi.it oppure a mano all’accoglienza del palazzo comunale (ingresso-piano terra), sempre entro il 15 marzo. Si ringraziano fin d’ora tutte le cittadine e i cittadini che vorranno offrire il proprio contributo.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa