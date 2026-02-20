Con la droga in casa: due arresti a Empoli grazie al cane Paco

La guardia di finanza di Empoli ha arrestato due persone e sequestrato un'ingente quantità di droga, denaro contanti, armi e munizioni detenute illegalmente. I finanzieri sono intervenuti nelle ultime ore nell'area empolese con l'aiuto del cane antidroga Paco.

Un uomo di origini marocchine, con precedenti e attivo nel centro storico empolese, è stato controllato dalle fiamme gialle. Il cane Paco ha segnalato la presenza di droga nell'auto dell'uomo.

Gli approfondimenti, estesi anche alla casa dell'uomo, hanno permesso di trovare 2,5 chili di hashish, 204 grammi di cocaina, 32 grammi di marijuana, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 900 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Nelle ricerche l'attenzione è stata posta anche nella casa adiacente, dove il cane Paco aveva rilevato "tracce odorose", stando ai finanzieri. La perquisizione ha portato al controllo di un italiano incensurato trovato con un chilo di hashish. Per entrambi è scattato l'arresto.