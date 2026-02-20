Erbe spontanee, al via la quarta edizione del corso sulle Cerbaie

La Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto è lieta di annunciare l'apertura delle iscrizioni per l'attesa quarta edizione del "Corso di Erbe alimentari spontanee". Il corso, intitolato "Erbe alimentari spontanee del territorio fra tradizione e necessità", si terrà dal 3 al 21 marzo 2026 ed è stato concepito come un corso sociale incentrato sulle erbe spontanee del territorio delle Cerbaie. L'iniziativa vanta inoltre il contributo del Consiglio Regionale della Regione Toscana.

Il programma prevede quattro appuntamenti complessivi, strutturati per alternare la formazione teorica all'esperienza diretta sul campo. Le attività prenderanno il via martedì 3 marzo alle ore 21 in aula, presso la sede di via Provinciale Francesca Sud 32 a Castelfranco di Sotto. Questo primo incontro di due ore, intitolato "Le erbe spontanee del territorio", servirà come introduzione per presentare il corso e fornire i primi rudimenti per il riconoscimento e l'utilizzo delle erbe alimentari. Il primo banco di prova pratico è fissato per sabato 7 marzo alle ore 9, con un'uscita di tre ore denominata "Dalla teoria alla pratica: andiamo a far erbi nelle campagne", che consisterà in una lezione all'aperto nelle campagne limitrofe.

La seconda parte del corso riprenderà martedì 17 marzo, sempre alle ore 21 in aula, con una lezione di due ore dal titolo "Non solo erbe: alberi ed arbusti spontanei legati all'uomo". A conclusione del percorso, sabato 21 marzo alle ore 9 si terrà l'ultima lezione pratica sul territorio della durata di tre ore, intitolata "Dalla teoria alla pratica: andiamo per boschi", durante la quale i partecipanti saranno guidati alla ricerca delle specie vegetali eduli direttamente nei boschi.

La partecipazione al corso è riservata ai soci Arci-Uisp: il contributo richiesto per prendere parte alle lezioni è di 20 euro per coloro che sono già soci Arci-Uisp. Per i non soci, il costo previsto è di 30 euro, una quota che è già comprensiva del tesseramento necessario.

Per ottenere maggiori informazioni sull'iniziativa e per procedere con le iscrizioni, è possibile rivolgersi a Massimiliano chiamando il numero telefonico 340-3460859, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail info@ecocerbaie.it.

Fonte: Ufficio stampa