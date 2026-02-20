Forza Italia San Miniato: "Comune nell'immobilismo. Basta promesse, servono soluzioni"

"San Miniato sta vivendo una delle fasi amministrative più deludenti della sua storia recente. La gestione targata Partito Democratico si sta distinguendo per lentezza, mancanza di programmazione economica e totale incapacità di affrontare con decisione le emergenze che stanno mettendo in ginocchio la città". Così in una nota i consiglieri di Forza Italia San Miniato Elia Brotini, Paolo Vallini e Michele Altini. "La frana che da mesi compromette viabilità, accessibilità e vita quotidiana non è solo un problema tecnico: è il simbolo di un’amministrazione immobile. Annunci ripetuti, promesse sulla riapertura del Cencione date per imminenti e poi smentite in Consiglio comunale. Nel frattempo, le attività economiche soffrono, il centro perde vitalità e i residenti restano senza risposte concrete".

"Sul tema dei parcheggi e dell’accessibilità al centro storico, - proseguono - Forza Italia in una commissione consiliare aveva avanzato proposte chiare e immediatamente attuabili. Idee respinte e sminuite con superficialità. Un atteggiamento che dimostra chiusura politica e assenza di visione. Sentire affermare dai banchi della maggioranza pd che San Miniato non potrà mai essere come San Gimignano non è pragmatismo: è una resa culturale ed economica. È il segno di chi non crede fino in fondo nelle potenzialità della propria città.

Lo diciamo prima da cittadini e poi da consiglieri comunali: San Miniato merita una guida capace di programmare, ascoltare e agire" concludono Brotini, Vallini e Altini. "Perché amministrare non significa galleggiare tra le emergenze, ma costruire soluzioni. E oggi, purtroppo, ciò che manca è proprio questo: coraggio, strategia e amore per la nostra città".

