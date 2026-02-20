Si è svolto nella mattinata di ieri, presso l’auditorium de La Tinaia di Fucecchio, il convegno dal titolo “L’ecosistema Suap-Sue tra semplificazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale”, promosso da Sporvic2 Community e Comune di Fucecchio e dedicato all’approfondimento dei principali processi di trasformazione in atto nell’azione amministrativa degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) e degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE). Sporvic è un portale di servizi alle imprese sviluppato dall'Associazione SPORVIC2 Community, di cui Fucecchio è Comune fondatore insieme agli altri enti analoghi del distretto del cuoio.

L’iniziativa di ieri mattina, con la partecipazione di Regione Toscana, Anci Toscana e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha rappresentato un importante momento di confronto istituzionale tra amministratori, dirigenti, tecnici ed esperti del settore, con l’obiettivo di fare il punto sullo stato di avanzamento delle politiche di semplificazione amministrativa, sui percorsi di digitalizzazione dei procedimenti e sulle prospettive offerte dall’innovazione tecnologica, con particolare riferimento all’impiego dell’intelligenza artificiale nei servizi rivolti a cittadini e imprese.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della sindaca di Fucecchio Emma Donnini, in qualità di presidente di Sporvic, e del responsabile tecnico dell’associazione Michele Parenti. A seguire è intervenuto l’assessore regionale all’innovazione e alla digitalizzazione Alberto Lenzi. L’assessore regionale Alberto Lenzi ha quindi evidenziato la rilevanza strategica delle politiche di semplificazione amministrativa, che devono essere sviluppate in coerenza con il quadro normativo nazionale. Nel suo intervento ha inoltre ricordato l’impegno della Regione Toscana sul fronte della digitalizzazione della pubblica amministrazione, anche attraverso l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), definendo tale processo una sfida non più rinviabile per garantire maggiore efficienza, trasparenza e accessibilità dei servizi pubblici.

Dopo l’assessore regionale è intervenuto il direttore di Anci Toscana, Simone Gheri, il quale ha ricordato il ruolo dell’associazione quale elemento di raccordo tra Regione Toscana e Comuni nel percorso di modernizzazione e digitalizzazione dei servizi SUAP-SUE. Nel suo intervento, Gheri ha evidenziato come l’esperienza maturata da Sporvic rappresenti un esempio virtuoso di collaborazione tra enti locali, auspicando che tale modello possa essere esteso e replicato anche in altri contesti territoriali.

Nel corso del proprio intervento, la sindaca Donnini ha posto l’accento sull’importanza di promuovere una cultura consapevole dell’innovazione tecnologica, sottolineando la necessità di accompagnare le giovani generazioni alla conoscenza e all’uso corretto degli strumenti digitali, non attraverso logiche di divieto, ma mediante percorsi di comprensione e responsabilizzazione. In tale prospettiva, è stato ribadito il ruolo centrale del sistema scolastico quale presidio fondamentale per la formazione delle competenze digitali e civiche. Tra i relatori ha preso la parola anche Andrea Tenucci, prorettore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha illustrato il contributo dell’ateneo nel supporto alle attività di Sporvic, confermando la prosecuzione della collaborazione attraverso specifici percorsi formativi rivolti agli operatori degli enti locali. Tali corsi, ha spiegato, saranno orientati all’aggiornamento professionale e all’integrazione delle nuove tecnologie nei processi amministrativi, con particolare attenzione alle applicazioni dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto all’attività degli uffici.

È successivamente intervenuto Gianluca Vannuccini, direttore dell’Area Sistemi Informativi, Infrastrutture Tecnologiche e Innovazione della Regione Toscana, che ha illustrato alcune delle principali sfide che attendono il sistema pubblico nei prossimi anni. Tra queste, ha richiamato la necessità di giungere a una modulistica unificata per tutti gli ambiti di competenza, al fine di semplificare l’interazione tra cittadini, imprese e amministrazioni, nonché l’opportunità di sviluppare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale in grado di migliorare l’efficienza dei procedimenti e la qualità dei servizi erogati.

A conclusione degli interventi, Laura Pratesi, consulente informatico dell’Associazione SPORVIC2 COMMUNITY, ha presentato il portale informativo di Sporvic dedicato ai SUAP e ai professionisti, illustrandone la struttura articolata per aree territoriali e le principali funzionalità a supporto dell’utenza. Il responsabile tecnico dell’associazione, Michele Parenti, ha quindi comunicato che dopo l'estate partirà la terza edizione del corso Alta formazione con la scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, aggiungendo l’importanza di valorizzare e mettere in rete le competenze presenti negli uffici comunali, favorendo forme stabili di collaborazione tra le diverse professionalità coinvolte.

Al termine del convegno – a cui hanno partecipato molti amministratori locali, responsabili SUAP e rappresentanti delle associazioni di categoria, delle imprese e degli ordini professionali - dopo una breve introduzione dell’assessore alla cultura Alberto Cafaro, i partecipanti hanno preso parte a una visita al Museo Civico e Diocesano di Fucecchio, guidata dal direttore Andrea Vanni Desideri, quale momento di approfondimento culturale e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate