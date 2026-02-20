Gazebo della Lega a Fucecchio su Referendum Giustizia e petizione a sostegno delle Forze dell'Ordine

"Grande impegno domani sabato 21 febbraio a Fucecchio (Fi) per la Sezione Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi della Lega Toscana Salvini Premier con l'apertura di un gazebo dalle ore 9,30 alle ore 15,30 presso l'area a parcheggio di fronte al centro commerciale della Coop di via di Fucecchiello per permettere ai cittadini interessati di firmare ancora la petizione 'IO STO COL POLIZIOTTO VOGLIAMO LA TUTELA LEGALE PER LE FORZE DELL'ORDINE NEL DECRETO SICUREZZA' e per poter ricevere dalle mani dei volontari leghisti, un volantino dove la Lega apertamente spiega le ragioni per votare SI al Referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale recante 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare' ovvero la RIFORMA che fa GIUSTIZIA.

Sarà presente tra gli altri al gazebo, il Segretario locale del Carroccio, Marco Cordone che in merito ha dichiarato: "Votando SI al Referendum confermativo dei prossimi 22 e 23 marzo c.a., consultazione referendaria per una Riforma che fa giustizia, Riforma chiara, equa e imparziale, voteremo SI alla Separazione netta tra giudici e pubblici ministeri per una Magistratura più trasparente; voteremo SI a due CSM (Consigli Superiori della Magistratura) ed al sorteggio dei componenti, ponendo un freno alle correnti politicizzate nella Magistratura; voteremo SI alla creazione di un'alta Corte disciplinare per avere più efficienza e indipendenza, valorizzando il merito dei Magistrati e punendo chi sbaglia e chi non lavora".

La Segreteria della Lega, precisa che l'orario lungo del gazebo è fatto apposta per permettere a più cittadini di sottoscrivere la petizione a sostegno dell'attività delle Forze dell'Ordine e di informarsi sul Referendum popolare confermativo sulla Riforma della Giustizia".

