Giani e Lenzi inaugurano il Cpi rinnovato a Prato

Un taglio del nastro per salutare il rinnovo del Centro per l’impiego e della dotazione tecnologica degli operatori. E per avviare “Toscana Lavoro in tour”, la nuova iniziativa itinerante in tutte le province toscane con cui la Regione, attraverso l’assessorato al lavoro e alla formazione, punta a far conoscere sempre di più i propri servizi per il lavoro e la formazione.

E’ quanto accaduto questa mattina a Prato, dove il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi hanno visitato il Cpi di via Pistoiese 558/e, incontrando prima le parti sociali e poi la stampa. Al confronto con organizzazioni datoriali e sindacali era presente anche il subcommissario prefettizio del Comune di Prato Davide Lo Castro.

Il Centro per l’Impiego di Prato, attivo in un ex edificio scolastico di proprietà del Comune di Prato, è stato oggetto di un intervento di riqualificazione complessiva nel periodo 2024/2025, che ha riguardato edilizia e impiantistica. I lavori sono stati finanziati per circa 663 mila euro, in parte mediante l’utilizzo delle risorse del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego”. Risistemate anche le aree esterne e la recinzione, grazie a un finanziamento di oltre 46 mila euro sostenuto dall’Agenzia regionale Toscana per l’impiego e il rifacimento completo del marciapiedi di via Pistoiese curato dal Comune di Prato.

Gli operatori sono stati dotati di tablet per firma grafometrica, al fine produrre sin dall’origine documenti digitali (n. 30 tablet) e di pc portatili per ampliare la possibilità di erogare i servizi anche da remoto.

“In una fase complessa per la produzione industriale come quella che stiamo attraversando i servizi per il lavoro svolgono un ruolo centrale e in Toscana, dove abbiamo deciso di investire seriamente in questi anni, la rete di Arti diventa sempre più capillare, incisiva ed efficace”, ha commentato il presidente Giani. “L’appuntamento di oggi a Prato – ha aggiunto il presidente - un'occasione per valorizzare il presidio significativo che Arti svolge in tutta la Toscana sulla formazione il reinserimento e anche sulle crisi aziendali, rispetto alle quali l’impegno dell’Agenzia ha dato un contributo rilevante per giungere ad una soluzione positiva nell’80% delle circa 100 che ha affrontato”.

“L’agenzia regionale per l’impiego e la sua rete che a Prato si articola in questo Cpi e nello sportello di Carmignano – ha affermato l’assessore Lenzi – sono sempre più lontani dal vecchio collocamento e costituiscono presidi territoriali in grado di fornire una vastissima gamma di servizi a cittadini e imprese, i quali apprezzano la qualità delle loro prestazioni e li considerano sempre più un punto di riferimento per l’incontro tra domanda e offerta. Il loro ruolo per combattere il mismatch è fondamentale, e i dati che giungono parlano del ruolo che i servizi pubblici per l’impiego toscani riescono a svolgere nei settori in cui vi è maggiore difficoltà di reperimento di lavoratori”. “La funzione dei Cpi diventa ancora più preziosa di fronte alla rivoluzione nel mondo del lavoro ad opera dell’intelligenza artificiale che rende urgente formazione e riqualificazione”, ha proseguito Lenzi. Alla richiesta specifica posta dalle parti sociali durante il confronto di rafforzare la presenza a livello provinciale di una sede di dialogo sul modello della Commissione tripartita regionale (organo regionale di concertazione che riunisce Regione, sindacati e rappresentanze delle imprese), l’assessore ha risposto positivamente: “Mi sembra giusta, è una esigenza che giunge anche da altri territori. Ogni provincia ha proprie dinamiche lavorative ed esperienze, e dunque è bene approfondire il dialogo in ogni zona”.

Il Cpi di Prato e l’incontro tra domanda e offerta - Prato e provincia si caratterizzano per un tasso di occupazione superiore alla media regionale (73,3% vs. 70,9%, Istat), anche per quanto riguarda la componente femminile (69,5% vs. 63,7%). Il tasso di disoccupazione è pari al 2,5% a fronte di una media regionale del 4% (11% nella fascia giovanile 15-24 anni vs. 13,4%). Secondo i dati Unioncamere sul territorio sono attive circa 30mila aziende (29.237), di cui 7.907 nel comparto manifatturiero.

Sul fronte dell’attività del Centro per l’impiego di Prato, nel 2025 sono aumentati del 2,8% i lavoratori presi in carico (32.979 persone) e del 7,2% le azioni di politica attive erogate 60.515. Negli ultimi 12 mesi, 6.975 sono state le iscrizioni al Cpi per stato di disoccupazione (1.559 i giovani nella fascia 15-24 anni).

In crescita anche le offerte di lavoro pubblicate dal Cpi pratese (+7,1%): durante l’ultimo anno sono state 2.391, per un totale di 4.008 posti. Mentre 1.405 sono state le aziende prese in carico e 6.963 i servizi a queste ultime erogati.

Sono 16.427 finora i beneficiari (6.307 nell’ultimo anno) di Gol, il programma di riforma delle politiche attive del lavoro previsto dal Pnrr, per 19.501 percorsi attivati (1,18 percorsi/beneficiario), e quasi 5mila le persone formate (4.843 azioni di formazione, di cui 2.787 in formazione digitale).

