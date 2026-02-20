"Goal per la Parità": calcio a 5 femminile contro stereotipi e disuguaglianze

Sport Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

L’8 marzo a Fucecchio torneo UISP tra sport e inclusione: una giornata dedicata alle donne tra gare, socialità e messaggi di parità

Un calcio agli stereotipi e un goal per l’uguaglianza. In occasione dell’8 marzo 2026, la UISP Zona del Cuoio APS, in collaborazione con UISP Toscana, organizza la nuova edizione di "Goal per la Parità", un torneo di calcio a 5 interamente dedicato alle donne che trasformerà l'impianto sportivo di Fucecchio in un polo di aggregazione, sport e riflessione.

L’iniziativa non è una semplice competizione agonistica, ma una vera e propria azione di promozione sociale. L’obiettivo è abbattere i pregiudizi che ancora circondano le discipline storicamente maschili, valorizzando la leadership e la determinazione delle atlete.

"Portare decine di atlete sul campo in una giornata così simbolica significa promuovere l'idea che non esistano confini di genere nello sport" spiegano gli organizzatori della UISP. "Vogliamo accendere i riflettori sulla pratica sportiva femminile, incentivando bambine e ragazze ad approcciarsi al calcio senza timori, in un contesto di fair play e rispetto reciproco".

L’evento gode del supporto di partner locali come Atletico Papo Rosa, Al Ristoro del Leone e Vigor Fucecchio, confermando il forte legame tra la manifestazione e il tessuto sociale della Zona del Cuoio.

Il Programma della Giornata

L'evento si svilupperà nell'arco dell'intera giornata presso il Centro Sportivo ACA e U. Galli (Piazza Sandro Pertini, 1):
- Mattina: Gare di qualificazione
- Pausa Pranzo: Un momento di convivialità per atlete e staff
- Pomeriggio: Fasi finali e premiazioni

Come Partecipare

Le iscrizioni sono aperte a chiunque voglia mettersi in gioco. Possono partecipare ASD o SSD già strutturate, ma anche gruppi di amiche che non appartengono a nessuna associazione sportiva
- Scadenza iscrizioni: 27 febbraio 2026.
- Requisiti: Obbligo di certificato medico per attività agonistica.
- Quota pranzo: 15 Euro ad atleta.

Per iscriversi, le società possono scaricare i moduli dal sito ufficiale o inviare una richiesta via email a tesseramento.zonadelcuoio@uisp.it.

Fonte: UISP Comitato territoriale Zona del Cuoio APS

Notizie correlate

Fucecchio
Sport
3 Febbraio 2026

Judo solidale: a Fucecchio raccolti 5mila euro per Lilith

Una domenica all’insegna dello sport, della partecipazione e della solidarietà quella che si è svolta domenica 1° febbraio al Palazzetto dello Sport di Fucecchio, dove è andato in scena il [...]

Basket
Basket
30 Novembre 2025

Abc Solettificio Manetti cade a Fucecchio

È un rientro dalla sosta a dir poco complesso quello dell’Abc Solettificio Manetti, che sul parquet della Folgore Fucecchio inciampa nel secondo ko consecutivo: 88-80 il finale dell’undicesima giornata. Privi [...]

Nuoto
Attualità
18 Novembre 2025

Domenica di successi per l’ASD Aquateam Nuoto Cuoio tra Fabriano e Camaiore

Domenica 16 novembre l’ASD Aquateam Nuoto Cuoio è stata impegnata in un doppio appuntamento sportivo che ha fruttato risultati di grande rilievo: i Campionati Italiani Assoluti Finp in vasca da [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina