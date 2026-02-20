"Goal per la Parità": calcio a 5 femminile contro stereotipi e disuguaglianze

Un calcio agli stereotipi e un goal per l’uguaglianza. In occasione dell’8 marzo 2026, la UISP Zona del Cuoio APS, in collaborazione con UISP Toscana, organizza la nuova edizione di "Goal per la Parità", un torneo di calcio a 5 interamente dedicato alle donne che trasformerà l'impianto sportivo di Fucecchio in un polo di aggregazione, sport e riflessione.

L’iniziativa non è una semplice competizione agonistica, ma una vera e propria azione di promozione sociale. L’obiettivo è abbattere i pregiudizi che ancora circondano le discipline storicamente maschili, valorizzando la leadership e la determinazione delle atlete.

"Portare decine di atlete sul campo in una giornata così simbolica significa promuovere l'idea che non esistano confini di genere nello sport" spiegano gli organizzatori della UISP. "Vogliamo accendere i riflettori sulla pratica sportiva femminile, incentivando bambine e ragazze ad approcciarsi al calcio senza timori, in un contesto di fair play e rispetto reciproco".

L’evento gode del supporto di partner locali come Atletico Papo Rosa, Al Ristoro del Leone e Vigor Fucecchio, confermando il forte legame tra la manifestazione e il tessuto sociale della Zona del Cuoio.

Il Programma della Giornata

L'evento si svilupperà nell'arco dell'intera giornata presso il Centro Sportivo ACA e U. Galli (Piazza Sandro Pertini, 1):

- Mattina: Gare di qualificazione

- Pausa Pranzo: Un momento di convivialità per atlete e staff

- Pomeriggio: Fasi finali e premiazioni

Come Partecipare

Le iscrizioni sono aperte a chiunque voglia mettersi in gioco. Possono partecipare ASD o SSD già strutturate, ma anche gruppi di amiche che non appartengono a nessuna associazione sportiva

- Scadenza iscrizioni: 27 febbraio 2026.

- Requisiti: Obbligo di certificato medico per attività agonistica.

- Quota pranzo: 15 Euro ad atleta.

Per iscriversi, le società possono scaricare i moduli dal sito ufficiale o inviare una richiesta via email a tesseramento.zonadelcuoio@uisp.it.

Fonte: UISP Comitato territoriale Zona del Cuoio APS

