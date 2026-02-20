Gran premio La Torre, cambia la viabilità intorno a Fucecchio

In occasione della 64esima edizione del Gran premio La Torre - Memorial Simonetto Campigli, manifestazione ciclistica a carattere nazionale riservata alle categorie dilettanti Elite e Under 23 promossa dall'associazione sportiva U.C. La Torre 1949, nella giornata di domenica 22 febbraio saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità nella frazione di Torre, a Fucecchio.

Nella fascia oraria dalle 13:15 alle 16:30 sarà sospesa la circolazione, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti, sui tratti di strada interessati dal percorso (consultabili nella tabella di marcia allegata all'ordinanza n.20/2026 a questo link). Dalle ore 10, e fino al termine della manifestazione, saranno in vigore il divieto di circolazione nel tratto di via Burello compreso tra l’incrocio con via Poggio Osanna e l’incrocio con via Porto di Burello, e il senso unico di marcia nel tratto di via Poggio Osanna compreso tra l’incrocio con via di Burello e piazza San Gregorio (direzione da via Burello verso piazza San Gregorio) e in via San Gregorio (direzione da piazza San Gregorio a via Ramoni). A partire dalle ore 13 sarà istituito il senso unico di marcia anche nel tratto di via Ramoni compreso tra l’incrocio con via San Gregorio e l’incrocio con via di Burello (direzione da Massarella per Fucecchio), nel tratto di via di Burello compreso tra l’incrocio con via Ramoni e l’incrocio con via Porto di Burello (direzione da Massarella per Fucecchio) e nel tratto di via Porto di Burello compreso tra l’incrocio con via di Burello e l’incrocio con via Poggio Osanna (direzione da Salita di Caino per Fucecchio). Infine, dalle ore 8 sarà in vigore il divieto di sosta in piazza San Gregorio e piazza Don Giuseppe Mainardi, mentre dalle ore 11 lo stesso divieto sarà attivo su entrambi i lati di via Poggio Osanna (zona bassa), via Porto di Burello e via San Gregorio (nel tratto posto tra l’incrocio con via Ultrario e l’incrocio con la strada del cimitero di Torre).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa