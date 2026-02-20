Il Campionato della Bugia de Le Piastre compie 60 anni

Festa sulla montagna pistoiese e via alla campagna per la 50esima edizione del 2 e 3 agosto 2026. "Ci sentiamo un po' più grandi, forse più saggi, certamente più bugiardi"
"E, proprio oggi, sono sessanta. Il 20 febbraio 1966 si tenne il primo Campionato Italiano della Bugia, presso una pista di pattinaggio oggi dismessa. È un giorno di festa per il nostro movimento, fatto da tanti volti, altrettanto affetto e un impegno smisurato da parte di tutti i componenti di quella che abbiamo poi chiamato Accademia della Bugia e di tutti i volontari che fanno in modo che il miracolo bugiardo si rinnovi di anno in anno. Con oggi parte una campagna di avvicinamento al 2 agosto, giorno in cui si terrà il Campionato dell’edizione numero 50. Tante le notizie (tutte vere) che ripercorreranno la nostra storia e che pubblicheremo, così come numerose sono le iniziative in programma per il nostro movimento. Auguri a noi, dunque: ci sentiamo un po' più grandi, forse più saggi, certamente più bugiardi".
È con queste parole che il Magnifico rettore dell’Accademia della Bugia de Le Piastre, nonché anima del Campionato della Bugia, ha voluto solennizzare la ricorrenza, inviando anche un pensiero grato e affettuoso a Giancarlo Corsini, che da qualche anno non è più con noi, ma che continua ad assisterci seduto sulla panchina situata proprio davanti alla sua casa, nella più importante piazza de Le Piastre.
"A lui – conclude Emanuele Begliomini - va la nostra eterna riconoscenza e il nostro rinnovato ringraziamento. La sua è una presenza che continuiamo a sentire al nostro fianco in ogni momento. Ciao, Gianco, e ancora grazie".
Fonte: Accademia della Bugia Le Piastre (PT)
