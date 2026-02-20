Il programma degli appuntamenti in biblioteca a Empoli

Una nuova settimana si appresta a cominciare alla biblioteca comunale 'Renato Fucini' e a Palazzo Leggenda.

Il primo doppio appuntamento nelle sale di via Cavour sarà per martedì 24 e mercoledì 25 febbraio alle ore 16 con 'Il cibo e la sua storia', a cura di Enrico Roccato, segretario associazione territoriale Slow food Empolese-Valdelsa. L'evento, a ingresso libero, è all'interno del calendario 'Civico 0' ed è organizzato in collaborazione con Associazione Culturale Il Ponte.

Il cibo attraversa la storia umana in quanto sostanza indispensabile della vita e elemento culturale connesso con le caratteristiche delle diverse popolazioni. Il cibo è una metafora della nostra realtà in quanto si intreccia con i caratteri politici e storici di ogni tempo. Con sempre maggiore evidenza, il cibo definisce le esigenze di salute e conseguentemente si rendono necessari maggiori strumenti di conoscenza e formazione.

Roccato utilizzerà delle presentazioni per mettere in luce come il cibo oggi sia strettamente legato ai consumi; come i consumi siano sempre più definiti dai sistemi alimentari mondiali e come la salute dipenda molto dalla nostra alimentazione moderna (là dove guerre e fame invece portano ancora a morte). Come afferma la filosofia di Slow Food, mangiare è un atto politico perché attraverso il cibo possiamo modificare il mondo culturale, la conoscenza umana e le politiche alimentari che hanno un peso fondamentale negli equilibri politici ed ambientali.

All'interno di Civico 0 sabato 28 febbraio alle 10,30 si riunisce il gruppo di lettura della Fucini #Preferireidino a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli. Il libro prescelto per l'incontro è 'La casa del mago' di Emanuele Trevi.

Per informazioni: amicibibliofucini2@gmail.com

Il resto del programma per febbraio 2026 è al link: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/le-iniziative-di-febbraio-2026-alla-fucini/

Ricchi anche gli appuntamenti di Palazzo Leggenda. Mercoledì 25 febbraio alle 17 ritorna Una torre di storie, con le sue 'Letture piccine picciò': un momento di lettura tenero e giocoso, pensato per i più piccoli dai 2 ai 5 anni e per chi li accompagna.

Largo alla fantasia con l'appuntamento per bambine e bambini tra gli 8 e i 12 anni giovedì 26 febbraio alle 17: #creativitàgiocando vi porta i mattoncini Lego…al computer! Scopriremo a colpi di mouse i trucchi e i segreti dei mattoncini più famosi del mondo nella loro versione digitale. Prenotazione consigliata

Pomeriggio ricco anche per venerdì 27 febbraio: si parte alle 15.30 con il Gruppo di lettura a Palazzo: uno spazio di incontro e dialogo in cui esplorare nuovi libri, condividere opinioni e lasciarsi ispirare dai suggerimenti degli altri. Età consigliata: dagli 11 ai 14 anni.

Si prosegue alle 17 con 'Dal libro al fare': dopo la lettura del libro “Otto il bassotto”, i bambini saranno coinvolti in un laboratorio creativo pensato per i più piccoli. Attraverso il gioco e la manualità, realizzeranno un simpatico bassotto utilizzando cartoncino, colori e materiali semplici. Dai 2 ai 7 anni. Prenotazione consigliata

E arriviamo al sabato di Palazzo Leggenda, un giorno sempre molto frequentato all'ex Torrino dei Righi. Sabato 28 febbraio alle 10.30 i Baby M-assaggi di Nati per Leggere porteranno storie che fanno ridere, suoni che sorprendono e mille scoperte inaspettate. Una lettura animata dove le parole diventano musica e il divertimento prende voce. Dai 18 ai 36 mesi. Prenotazione consigliata.

Andiamo al pomeriggio dove alle 16.30 torna Una torre di storie... in lingua! Un pomeriggio tra letture in inglese e un laboratorio creativo per scoprire new words divertendosi! Ti aspettiamo in biblioteca to celebrate the Chinese New Year con stories, sounds and fun. Da 5 a 10 anni. Prenotazione consigliata.

Per prenotazioni ove richiesto chiamare il 0571/757873 o scrivere all'indirizzo mail sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it