Informatica Spazio Aperto, incontro con Darya Majidi all'Università di Pisa

Lunedì 23 febbraio, alle ore 14.30, presso la Sala Gerace del Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa (Polo Fibonacci, Via Filippo Buonarroti, 3) avrà luogo l’incontro con Darya Majidi (laureata UniPi, CEO di Daxo Group, presidente di Donne 4.0 e, dal 2024, Presidente di UN Women Italy) nell’ambito del ciclo Informatica Spazio Aperto.

Darya Majidi, imprenditrice digitale italo-iraniana, laureata in informatica all’Università di Pisa, computer scientist ed esperta di Intelligenza Artificiale. Con oltre trent’anni di esperienza nella trasformazione digitale di organizzazioni pubbliche e private, Majidi è CEO di Daxo Group, presidente di Donne 4.0 e, dal 2024, Presidente di UN Women Italy. Il suo percorso professionale unisce innovazione tecnologica, imprenditorialità e impegno sui temi dell’inclusione e dell’empowerment, con particolare attenzione alla riduzione del digital gender gap.
Nel suo intervento, dal titolo Creare un futuro inclusivo ed equo con l’AI, Darya Majidi affronterà il tema dell’Intelligenza Artificiale come strumento capace di incidere profondamente sui modelli sociali, economici e culturali, soffermandosi sull’importanza di progettare tecnologie responsabili, inclusive e attente alle persone. A partire dalla propria esperienza, il dialogo toccherà anche il rapporto tra formazione in informatica, scelte professionali e possibilità di contribuire in modo attivo e consapevole allo sviluppo tecnologico.

Al termine dell’evento è previsto un rinfresco offerto dal Dipartimento di Informatica. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione tramite il form online.

La partecipazione all’evento è riconosciuta ai fini dell’orientamento attivo nella transizione scuola-università nell’ambito del PNRR (DM 934 del 03/08/2022).

