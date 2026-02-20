Interruzione idrica a Casciana Terme Lari

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, mercoledì 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle 14.30, sarà necessario sospendere l’erogazione a Lari capoluogo, Usigliano, Aiale, Campanile, Colle e nelle vie dei Ciliegi, Poggiarelli, del Masso e della Scuola.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo, mediante autobotti e distribuzione di sacchi di acqua potabile così articolato sul territorio: a Lari nelle piazze XX Settembre e Matteotti, a Usigliano in piazza Bacci.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 26 febbraio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

