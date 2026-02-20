Interruzione idrica a Casciana Terme Lari

Front Office Casciana Terme Lari
Condividi su:
Leggi su mobile
Acqua

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, mercoledì 25 febbraio, dalle ore 8.30 alle 14.30, sarà necessario sospendere l’erogazione a Lari capoluogo, Usigliano, Aiale, Campanile, Colle e nelle vie dei Ciliegi, Poggiarelli, del Masso e della Scuola.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i disagi agli utenti, sarà allestito un servizio di rifornimento idrico sostitutivo, mediante autobotti e distribuzione di sacchi di acqua potabile così articolato sul territorio: a Lari nelle piazze XX Settembre e Matteotti, a Usigliano in piazza Bacci.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 26 febbraio, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

 

Notizie correlate

Casciana Terme Lari
Front Office
31 Gennaio 2026

Per guasti si verificano mancanze d’acqua a Boschi di Lari e Usigliano

Acque comunica che, a causa di due diversi guasti sulla rete idrica nel comune di Casciana Terme Lari, oggi sabato 31 gennaio, sono in corso mancanze d’acqua a Boschi di [...]

Casciana Terme Lari
Attualità
12 Maggio 2025

Casciana Terme Lari e Montopoli Valdarno, al via la sostituzione di 10mila contatori dell'acqua

Prende il via anche nei comuni di Casciana Terme Lari e Montopoli Valdarno il programma di sostituzione massiva dei contatori dell’acqua predisposto da Acque. Ad essere coinvolte saranno circa 10.800 [...]

Casciana Terme Lari
Front Office
28 Settembre 2022

Lavori di Acque Spa a Casciana Terme

In merito all'intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nel comune di Casciana Terme Lari, inizialmente previsto per oggi, mercoledì 28 settembre, Acque comunica che i tecnici sono stati costretti [...]



Tutte le notizie di Casciana Terme Lari

<< Indietro

torna a inizio pagina