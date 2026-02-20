Irrigazione, tutte finanziabili le 105 domande nel bando da 17,3 milioni della Regione

dalla Regione Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
foto di archivio

La Toscana investe sull’acqua a scopo irriguo come leva strategica per la competitività agricola. Sono 105 le domande presentate sul bando 2025 dedicato agli investimenti irrigui aziendali e tutte risultano potenzialmente finanziabili. Le risorse disponibili sono pari a 17,3 milioni.
È questo l’esito del bando che dà attuazione all’intervento “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – irriguo aziendale”, chiuso il 30 gennaio scorso e ora in fase di formalizzazione con il decreto dirigenziale che approva l’elenco delle domande ricevibili.

Rivolto a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, il bando ha raccolto una risposta diffusa sul territorio regionale. Gli investimenti ammessi riguardano nuovi impianti irrigui, anche con funzione antibrina; eventuale estensione delle superfici irrigate; realizzazione e miglioramento di sistemi di stoccaggio idrico, non limitati alle sole acque piovane; introduzione di tecnologie digitali per una più efficiente gestione della risorsa idrica.

Con l’adozione del decreto, gli uffici competenti potranno avviare immediatamente l’istruttoria di ammissibilità; a conclusione positiva di questa fase saranno emanati gli atti di assegnazione dei contributi. L’elenco delle domande ricevibili sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana nella sezione dedicata ai contributi per investimenti irrigui aziendali.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
19 Febbraio 2026

Riconoscimento Stato Palestina, Giani: "Vogliamo che anche l’Italia compia questo passo"

“Chiederemo al Parlamento che venga attivato l’iter per la messa all’ordine del giorno della nostra proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina”. Dopo l’approvazione in Consiglio regionale, [...]

Toscana
Attualità
19 Febbraio 2026

Tax credit, Manetti: "Preoccupa lo stop carta. Toscana continua a sostenere il settore"

“La mancata proroga del credito d’imposta per l’acquisto della carta destinato alle imprese editoriali desta preoccupazione e rende necessario un intervento per assicurare stabilità e sostenibilità al comparto”. È quanto [...]

Toscana
Attualità
19 Febbraio 2026

Al via 'Toscana Lavoro in tour', prima tappa a Prato per inaugurare rinnovo Cpi

Al via “Toscana Lavoro in tour”. È la nuova iniziativa itinerante in tutte le province toscane con cui l’assessorato al lavoro e alla formazione punta a far conoscere sempre di [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina