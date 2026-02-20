Irrigazione, tutte finanziabili le 105 domande nel bando da 17,3 milioni della Regione

La Toscana investe sull’acqua a scopo irriguo come leva strategica per la competitività agricola. Sono 105 le domande presentate sul bando 2025 dedicato agli investimenti irrigui aziendali e tutte risultano potenzialmente finanziabili. Le risorse disponibili sono pari a 17,3 milioni.

È questo l’esito del bando che dà attuazione all’intervento “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole – irriguo aziendale”, chiuso il 30 gennaio scorso e ora in fase di formalizzazione con il decreto dirigenziale che approva l’elenco delle domande ricevibili.

Rivolto a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, il bando ha raccolto una risposta diffusa sul territorio regionale. Gli investimenti ammessi riguardano nuovi impianti irrigui, anche con funzione antibrina; eventuale estensione delle superfici irrigate; realizzazione e miglioramento di sistemi di stoccaggio idrico, non limitati alle sole acque piovane; introduzione di tecnologie digitali per una più efficiente gestione della risorsa idrica.

Con l’adozione del decreto, gli uffici competenti potranno avviare immediatamente l’istruttoria di ammissibilità; a conclusione positiva di questa fase saranno emanati gli atti di assegnazione dei contributi. L’elenco delle domande ricevibili sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana nella sezione dedicata ai contributi per investimenti irrigui aziendali.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

