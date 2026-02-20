Livorno, cocaina in casa: due arresti dei carabinieri

Due persone sono state arrestate in flagranza dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Livorno con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Si tratta di un uomo di circa 50 anni, di origine nordafricana, e di una donna livornese di 60 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I militari sono arrivati a loro al termine di un servizio mirato sul territorio.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha permesso di rinvenire, all’interno dell’abitazione in uso alla coppia, circa 20 grammi di cocaina, oltre a materiale ritenuto funzionale al taglio, alla pesatura e al confezionamento delle dosi, verosimilmente destinate alla cessione a terzi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il giudice del tribunale di Livorno, su richiesta del sostituto procuratore di turno, ha convalidato l’arresto applicando la misura dell’obbligo di firma.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti portate avanti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio provinciale. Come previsto dalla normativa vigente, le accuse sono da considerarsi provvisorie e gli indagati presunti innocenti fino a sentenza definitiva.