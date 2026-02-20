Marco Travaglio al Teatro Puccini di Firenze: presenterà il suo libro 'Perché NO. Guida al referendum su magistratura e politica'

In vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, sarà al Teatro Puccini di Firenze per presentare il suo ultimo libro, "Perché NO. Guida al referendum su magistratura e politica. In poche e semplici parole".

Il volume, che affronta in modo chiaro e accessibile le ragioni del 'no' alla riforma proposta, è arricchito da una prefazione di Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale, e da un'intervista con il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, che illustra le motivazioni contrarie alla riforma e propone alternative concrete.

All'incontro prenderanno parte anche Alessandro Nencini, presidente del Comitato toscano 'Giusto dire NO', e la magistrata Christine Von Borries che modererà l'evento.

L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. A seguire, sarà possibile partecipare al firmacopie con l'autore.

Notizie correlate