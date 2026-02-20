Messaggi SMS da Cup dell'Asl, l'azienda sanitaria mette in guardia dalle truffe

L’Azienda USL Toscana centro rinnova con fermezza l’invito a prestare la massima attenzione ai messaggi SMS che riportano presunte comunicazioni del CUP (Centro Unico di Prenotazione).

Negli ultimi giorni sono stati segnalati nuovi casi di messaggi che invitano a richiamare numeri sconosciuti o a tariffazione speciale, presentandosi come comunicazioni legate a prenotazioni o pratiche sanitarie. L’Azienda ribadisce che non sono in corso invii di SMS dal Cup contenenti richieste di ricontatto telefonico.

Si tratta con ogni probabilità di tentativi di frode. Per questo motivo si invita a non rispondere ai messaggi ricevuti e a non effettuare alcuna chiamata verso numerazioni indicate nel testo del Sms.

Per ogni dubbio o necessità di verifica, è fondamentale fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali dell’Azienda Usl Toscana centro.

Il numero ufficiale del CUP è 055 54 54 54. Il Servizio Call Center aziendale è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato e nei prefestivi dalle 8 alle 13. Il servizio è accessibile sia da linea fissa che da cellulare.

Restano inoltre a disposizione i centralini aziendali delle strutture ospedaliere del territorio, contattabili ai consueti recapiti:

Ospedale San Giovanni di Dio – Firenze Centralino: 055 69321;

Ospedale Santa Maria Nuova – Firenze Centralino: 055 69381;

Ospedale Piero Palagi – Firenze Centralino: 055 6931111;

Ospedale Santa Maria Annunziata – Bagno a Ripoli Centralino: 055 69361;

Ospedale Serristori – Figline Valdarno Centralino: 055 95081;

Nuovo Ospedale del Mugello – Borgo San Lorenzo Centralino: 055 84511;

Ospedale San Giuseppe Empoli, Ospedale degli Infermi San Miniato, Ospedale San Pietro Igneo Fucecchio Centralino: 0571 7051;

Ospedale San Jacopo – Pistoia Centralino: 0573 3521;

Ospedale Lorenzo Pacini – San Marcello Piteglio Centralino: 0573 63401;

Ospedale SS. Cosma e Damiano – Pescia Centralino: 0572 4601;

Nuovo Ospedale Santo Stefano – Prato Centralino: 0574 801111.

Fonte: Ausl Toscana Centro