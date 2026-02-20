Addio a Ubaldo Corsini, l’industriale che portò i biscotti dell’Amiata nel mondo

La Maremma piange Ubaldo Corsini, presidente di Corsini Bakery Dolci e Biscotti, storica azienda dolciaria con sede a Castel del Piano, sul Monte Amiata. Corsini si è spento all’età di 88 anni. I funerali saranno celebrati sabato 21 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Giuseppe, con lutto cittadino.

L’azienda, fondata nel 1921 dal padre Corrado e dalla madre Solidea come piccolo forno di famiglia, è cresciuta sotto la guida di Ubaldo fino a diventare, dagli anni ’80, una realtà industriale di rilievo internazionale, senza perdere il legame con l’artigianalità, le ricette tradizionali e l’utilizzo di ingredienti locali. Oggi la gestione è affidata ai figli Corrado, Andrea, Roberto e Gianluca.

Già presidente di Confindustria Grosseto tra il 1993 e il 1997, Corsini è stato indicato come esempio di visione imprenditoriale e capacità di internazionalizzazione da un territorio considerato svantaggiato. Andrea Fratoni, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, ha dichiarato: "Ubaldo Corsini è stato e rimarrà uno dei simboli storici dell'imprenditoria del nostro territorio come grande esempio di capacità e visione, innovazione e internazionalizzazione. È riuscito a rendere protagonista sui mercati globali un'azienda nata come impresa familiare, artigianale, puntando sempre sulla qualità e partendo da un territorio che non ha certo offerto tutti i mezzi per riuscirci. Da Castel del Piano all'Amiata, oggi Corsini è uno dei simboli del Made in Italy e porta ovunque il nome del nostro territorio".

La sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, ha ricordato l’imprenditore come "uno dei suoi figli più generosi e lungimiranti: Ubaldo Corsini, imprenditore capace e uomo profondamente innamorato dell'arte e della sua comunità", sottolineando come "Ubaldo era di quelli che non si limitavano a 'fare impresa': costruiva relazioni, sosteneva idee, investiva nelle persone".

Cordoglio anche dal deputato Pd Marco Simiani, secondo cui "La scomparsa di Ubaldo Corsini è perdita profonda per tutta l'Amiata e per la Toscana. Con lui se ne va un imprenditore capace di costruire sviluppo e lavoro restando fedele alla propria terra, trasformando una tradizione familiare in un'eccellenza conosciuta ben oltre i confini locali".

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha espresso "profondo cordoglio per la scomparsa di una figura esemplare dell’imprenditoria toscana oltreché simbolo del Made in Italy per il comparto agroalimentare". E ha aggiunto: "Con visione, determinazione e amore per il territorio, Corsini ha saputo trasformare una tradizione familiare in un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Il suo impegno ha dato valore al Monte Amiata, creando sviluppo e occupazione senza mai rinunciare alla qualità e all’identità locale. Alla famiglia Corsini e a tutta la comunità di Castel del Piano rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze. La sua eredità imprenditoriale e umana resterà un esempio per le future generazioni".

Con la scomparsa di Ubaldo Corsini, il Monte Amiata perde uno dei protagonisti della sua storia economica recente, simbolo di un Made in Italy capace di affermarsi nel mondo partendo da un piccolo forno di provincia.

