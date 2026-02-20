Trovato senza vita in casa, sospetti sul monossido di carbonio

Una persona è stata trovata morta in casa nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, a San Michele di Moriano, una frazione di Lucca. Tra le ipotesi è che il decesso sia dovuto a monossido di carbonio.

Sul posto sono intervenuti automedica e ambulanza, vigili del fuoco e polizia. La scoperta è stata fatta intorno alle 9. Si sa che la vittima è un uomo.

