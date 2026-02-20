Mozione FdI su scuole a Bagno a Ripoli, presidio per una "scuola libera e antifascista"

Il sindaco Francesco Pignotti: "Siamo stati sommersi da un'ondata di solidarietà" e invita a seguire online il Consiglio comunale

Un presidio pubblico per ribadire "il valore di una scuola libera, democratica e antifascista". È quanto annunciato per il 23 febbraio alle ore 17 in piazza della Pace a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, dopo la presentazione di una mozione da parte di Fratelli d'Italia che chiede di modificare i nomi delle scuole comunali per identificarne "l'orientamento insegnato e voluto dal corpo docente e dalla dirigente scolastica".

A rendere nota l’iniziativa è il sindaco Francesco Pignotti, che sui propri canali social ha spiegato come la mobilitazione sia nata "dalla volontà spontanea di studenti, insegnanti, sindacati, associazioni e liberi cittadini", in risposta a una proposta ritenuta divisiva.

Il primo cittadino ha inoltre riferito che "in queste ore siamo stati letteralmente sommersi da un'ondata di solidarietà verso le nostre scuole, dopo la vicenda della mozione che avrebbe voluto schedarle ed etichettarle". Numerose le richieste di partecipazione al Consiglio comunale convocato per il 24 febbraio, quando la mozione sarà discussa in aula.

Tuttavia, lo stesso sindaco ha precisato che la sala consiliare non potrà accogliere un elevato numero di persone: "In tantissimi ci state chiedendo di poter partecipare al Consiglio Comunale di martedì 24, quando la mozione sarà discussa. Purtroppo la nostra sala consiliare è di dimensioni ridotte e non può accogliere un numero elevato di persone. Per motivi di sicurezza e per evitare assembramenti, vi chiedo di seguire il Consiglio comunale online".

La vicenda accende il dibattito politico locale sul ruolo dell’istruzione pubblica e sull’autonomia scolastica, con una mobilitazione che si preannuncia partecipata alla vigilia della discussione istituzionale

