Muore il professor Gaetano Aiello, lutto all'Università di Firenze

Lutto nel mondo accademico per la scomparsa del professor Gaetano Aiello, già docente di Economia e gestione delle imprese e direttore della Dipartimento dal 2012 al 2020.

"Con la scomparsa di Gaetano Aiello perdiamo uno studioso rigoroso e un collega dalla profonda umanità. Per il nostro Dipartimento è una grande perdita, umana prima ancora che accademica". A dirlo è la direttrice del Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università di Firenze, Maria Elvira Mancino, che a nome dell’intera comunità del Disei esprime il cordoglio.

"Aiello ha guidato il Disei negli anni in cui il dipartimento si è formato, e con equilibrio, senso delle istituzioni e gentilezza è riuscito in un compito non facile di comporlo partendo dalle diverse anime che oggi ne sono un tratto distintivo, a cui fa riferimento il valore dell’interdisciplinarietà. Il suo impegno ha contribuito in modo significativo alla crescita scientifica e al senso di appartenenza della nostra comunità – dice Mancino –. Lo ricordiamo anche per la sua disponibilità al confronto, per l’attenzione verso colleghi e giovani studiosi, per la capacità di unire rigore accademico e rispetto delle persone. Il suo esempio resterà un riferimento per tutti noi".

Anche CNA Firenze Metropolitana esprime profondo cordoglio per la scomparsa prematura del Professor Aiello: "Nel corso degli anni il Professor Aiello ha collaborato a lungo con il nostro sistema, offrendo un contributo prezioso e qualificato nell’elaborazione di indagini e analisi sul sistema economico locale, con approfondimenti su numerosi settori produttivi del territorio. La sua competenza, il rigore scientifico e la disponibilità al confronto hanno rappresentato un punto di riferimento importante per la nostra associazione", ha dichiarato Francesco Amerighi, Presidente di CNA Firenze Metropolitana.