Nuovo casting a Signa per il videoclip di "Non dimentico" di Fabio Ness

Con il debutto ormai imminente, si riaccendono i riflettori su Fabio Ness, che annuncia ufficialmente il suo ritorno discografico e dà il via alla fase operativa del nuovo progetto musicale.

È fissato per il prossimo 27 febbraio alle ore 21 il nuovo casting per la ricerca del volto femminile protagonista del videoclip di “Non dimentico”, il singolo che segna il rientro sulle scene dell’artista dopo dodici anni di pausa.

L’appuntamento, nuovamente a Signa presso la Sala Blu, rappresenta un passaggio chiave nella costruzione del progetto legato al brano, inserito in una produzione più ampia e strutturata. Il videoclip sarà diretto dal regista Federico Gori, chiamato a tradurre in immagini l’intensità narrativa della canzone e a restituirne le sfumature emotive.

Da settimane Fabio Ness è impegnato in studio di registrazione nella definizione degli ultimi dettagli del singolo. L’artista sta seguendo personalmente ogni fase della preparazione, lavorando a stretto contatto con il maestro Luca Bechelli, curatore degli arrangiamenti. Un lavoro costruito con attenzione, volto a valorizzare una scrittura maturata nel tempo e arricchita dall’esperienza.

«“Non dimentico” - ha commentato il cantautore signese - nasce da un’esperienza reale, da qualcosa che ho vissuto in prima persona e che mi ha segnato profondamente. È un brano che parla di memoria, delle fragilità che ciascuno di noi attraversa, dell’amore nelle sue forme più autentiche e, soprattutto, della capacità di rialzarsi e ricominciare. In questi anni ho sentito il bisogno di fermarmi, di crescere, di comprendere meglio me stesso e il mio percorso artistico. Oggi mi sento pronto a tornare, con nuove consapevolezze e con uno sguardo più maturo. Questo singolo rappresenta una tappa importante della mia vita: è il punto di incontro tra ciò che sono stato e ciò che desidero diventare. Tornare a condividere musica con il mio pubblico è per me un’emozione forte, ma anche una scelta ponderata, fatta con determinazione e sincerità».

Il casting è rivolto a donne di età compresa tra i 27 e i 37 anni. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura via email all’indirizzo fabioness.ufficiostampa@gmail.com.

