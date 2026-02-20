Palio ippico dei Comuni, in corsa anche Santa Maria a Monte

Attualità Santa Maria a Monte
Il Sindaco Manuela Del Grande è ben lieta che il Comune di Santa Maria a Monte partecipi per la seconda volta al Palio dei Comuni, giunto alla 12esima edizione, dopo la buona prestazione all’esordio nella passata edizione. La manifestazione, che si svolgerà presso l'Ippodromo di San Rossore, è abbinata al normale programma di corse dell'impianto, ed ogni Comune sarà simbolicamente legato ad un cavallo.

Il Palio Ippico avrà 2 giornate preliminari, il 22 Febbraio ed il 15 Marzo, per i quali i residenti del Comune di Santa Maria a Monte, mostrando un documento all'ingresso, potranno accedere con un biglietto speciale dal costo simbolico di 1 € all'ippodromo di San Rossore. Ciascuna presenza segnerà 1 punto in favore del proprio Comune.

La somma delle presenze dei residenti di ciascun Comune, darà luogo a una classifica in base alla quale i Comuni stessi sceglieranno il cavallo che li rappresenterà nelle batterie di qualificazione e, se saranno stati abili nella scelta, arrivare anche alla finalissima. Il Palio si correrà domenica 29 Marzo. Durante la giornata di corse si disputeranno le batterie, ed i primi classificati di ciascuna batteria accederanno alla finale.

Info relative all'evento sul sito web: https://www.sanrossore.it/12-palio-dei-comuni-domenica-22-febbraio-la-prima-giornata/

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

