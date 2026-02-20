Per l'Use Rosa Scotti l'ultimo sforzo prima della sosta

L’ultimo sforzo prima di tirare un po’ il fiato nella sosta. L’Use Rosa Scotti cercherà di farlo domenica prossima alle 18 a Moncalieri (arbitri Spinelli e Petruzzi di Cantù, diretta streaming sul canale youtube Moncalieri basketball) sul campo di una squadra che viaggia nella parte bassa della classifica e che è reduce dalla sconfitta sul campo della capolista Costa Masnaga.

“Ci aspetta il periodo fondamentale della nostra stagione – spiega coach Alessio Cioni – un periodo difficile sia perché ogni squadra ha un obiettivo da raggiungere, sia perché abbiamo tre partite in trasferta con la sosta in mezzo. In casa sappiamo di aver acquisito delle certezze ed ora dovremo cercare di farlo anche lontano da Empoli e la cosa non sarà naturalmente facile. Giochiamo con una squadra un po’ attardata in classifica, ma ha raccolto tanto meno rispetto a quelle che sono le sue effettive potenzialità visto che può contare su giocatrici importanti. Questa settimana ha aggiunto anche Olajide che abbiamo affrontato proprio di recente con la maglia di Giussano e per noi sarà un pericolo in più visto il suo valore”. “Servirà una partita tosta – prosegue – da giocare con la concentrazione al massimo perché, alla fine, sono proprio queste le partite decisive per il raggiungimento del nostro obiettivo”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa