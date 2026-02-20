Incidente sul lavoro oggi a Pieve Santo Stefano (Arezzo), dove un operaio, Marco Cacchiani, è morto mentre stava effettuando degli interventi di manutenzione. L'uomo stava lavorando su un impianto di climatizzazione per conto di una ditta esterna, quando un lucernario in plexiglass ha ceduto improvvisamente, facendolo precipitare da circa sette metri di altezza.

L'impatto con il suolo è stato fatale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, con un'ambulanza infermierizzata e l'elisoccorso Pegaso, ma ogni tentativo di salvare il tecnico è stato inutile. Gli ispettori del lavoro e i carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente.

