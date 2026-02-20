Pistoia Capitale del Libro 2026: visita gratuita al Vieusseux

Martedì 24 febbraio accesso all’Archivio Bonsanti di Firenze riservato ai cittadini pistoiesi con la Biblioteca San Giorgio

Nell’ambito del programma di iniziative di Pistoia Capitale Italiana del Libro, martedì 24 febbraio alle 11 a Palazzo Corsini-Suarez a Firenze sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita all’Archivio Contemporaneo "Alessandro Bonsanti" del Gabinetto Letterario e Scientifico Vieusseux di Firenze: un appuntamento esclusivo che apre una nuova e significativa collaborazione tra le due istituzioni culturali.

La visita, riservata ai cittadini pistoiesi, prenderà avvio dalla nuova sala espositiva "I tasti della poesia" e proseguirà attraverso altri spazi in cui sono state ricostruite le biblioteche personali di alcuni tra i più importanti esponenti della letteratura italiana del Novecento.

L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso tra le due realtà culturali, fondato sulla valorizzazione del patrimonio archivistico e letterario. Il Gabinetto Vieusseux, oggi di proprietà del Comune di Firenze, fu fondato nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux, mercante di origine ginevrina e nel corso dell’Ottocento divenne uno dei principali snodi tra la cultura italiana ed europea, nonché uno dei centri più attivi del Risorgimento. Nel corso del 2026 alcuni documenti e oggetti lasceranno temporaneamente Firenze per essere esposti a Pistoia: i dettagli su queste straordinarie occasioni espositive saranno pubblicati nei calendari mensili delle iniziative.

Per prenotarsi alla visita è necessario inviare una mail con i propri riferimenti all’indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it

Il ritrovo dei partecipanti è martedì 24 febbraio alle ore 11 all’ingresso di Palazzo Corsini Suarez, via Maggio 42 a Firenze.

 

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pistoia

