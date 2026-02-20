Pistoia Capitale del Libro 2026: visita gratuita al Vieusseux

Nell’ambito del programma di iniziative di Pistoia Capitale Italiana del Libro, martedì 24 febbraio alle 11 a Palazzo Corsini-Suarez a Firenze sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita all’Archivio Contemporaneo "Alessandro Bonsanti" del Gabinetto Letterario e Scientifico Vieusseux di Firenze: un appuntamento esclusivo che apre una nuova e significativa collaborazione tra le due istituzioni culturali.

La visita, riservata ai cittadini pistoiesi, prenderà avvio dalla nuova sala espositiva "I tasti della poesia" e proseguirà attraverso altri spazi in cui sono state ricostruite le biblioteche personali di alcuni tra i più importanti esponenti della letteratura italiana del Novecento.

L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso tra le due realtà culturali, fondato sulla valorizzazione del patrimonio archivistico e letterario. Il Gabinetto Vieusseux, oggi di proprietà del Comune di Firenze, fu fondato nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux, mercante di origine ginevrina e nel corso dell’Ottocento divenne uno dei principali snodi tra la cultura italiana ed europea, nonché uno dei centri più attivi del Risorgimento. Nel corso del 2026 alcuni documenti e oggetti lasceranno temporaneamente Firenze per essere esposti a Pistoia: i dettagli su queste straordinarie occasioni espositive saranno pubblicati nei calendari mensili delle iniziative.

Per prenotarsi alla visita è necessario inviare una mail con i propri riferimenti all’indirizzo sangiorgio@comune.pistoia.it

Il ritrovo dei partecipanti è martedì 24 febbraio alle ore 11 all’ingresso di Palazzo Corsini Suarez, via Maggio 42 a Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pistoia

