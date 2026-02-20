Rottamazione quinquies, confronto tra professionisti e istituzioni

Attualità Empoli
Sala gremita all’auditorium della Banca Cambiano per il convegno ACCEVE tra aggiornamenti normativi e casi pratici

Si è svolto ieri, presso l’auditorium della Banca Cambiano di Empoli, il convegno organizzato dall’Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese-Valdelsa (ACCEVE) dal titolo "La Rottamazione quinquies", appuntamento di forte attualità che ha richiamato numerosi professionisti del territorio.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento e confronto su una misura che incide in modo significativo sull’attività quotidiana dei commercialisti e sull’operatività dei contribuenti. La sala gremita ha confermato l’interesse per un tema che, per complessità tecnica e ricadute pratiche, richiede approfondimenti puntuali e un dialogo diretto con le istituzioni competenti.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Associazione, Dott. Massimo Cambi, che ha sottolineato come momenti di studio e condivisione siano fondamentali per affrontare le continue evoluzioni normative in ambito fiscale. Sono poi intervenuti il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, Dott. Enrico Terzani, il Prof. Alessandro Capocchi - Garante del Contribuente per la Toscana - collegato da remoto, e il Dott. Mario Marcarini, responsabile dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione per l’area territoriale di Firenze. Proprio il Dott. Marcarini ha offerto una disamina puntuale e approfondita del tema, delineando con chiarezza il quadro normativo e i principali aspetti applicativi della rottamazione quinquies.

Nel corso della serata sono stati affrontati i principali profili della definizione agevolata: dall’ambito applicativo della rottamazione quinquies, con particolare attenzione ai carichi ammessi e alle eventuali esclusioni, alle modalità operative per la predisposizione e trasmissione della domanda di adesione. Ampio spazio è stato dedicato anche alla fase successiva all’accoglimento dell’istanza, analizzando gli effetti giuridici dell’adesione, le tempistiche di pagamento, le cause di decadenza e le conseguenze in caso di inadempimento.

Di particolare interesse è stato l’approfondimento sugli aspetti pratici dell’interazione con l’ente della riscossione, con indicazioni operative utili ai professionisti chiamati ad assistere i contribuenti nella valutazione di convenienza e nella corretta gestione degli adempimenti. Numerose le domande provenienti dalla platea, segno di un confronto concreto e partecipato su casi reali e criticità applicative.

Il contributo del Prof. Capocchi ha inoltre offerto una riflessione sul ruolo di garanzia e tutela del contribuente, richiamando l’attenzione sull’esigenza di assicurare trasparenza, correttezza procedurale e chiarezza informativa nell’applicazione della normativa. Dalla serata sono emersi numerosi spunti di riflessione in relazione al rapporto tra fisco e contribuente e alla funzione del Commercialista quale intermediario qualificato. L’elevata partecipazione e l’interesse dimostrato confermano la centralità di tali tematiche nel contesto attuale e l’importanza di iniziative che favoriscano un confronto diretto tra categoria professionale e amministrazione finanziaria: questioni che stanno particolarmente a cuore all’Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese-Valdelsa, la quale prosegue con convinzione il proprio impegno a supporto dei professionisti del territorio, offrendo occasioni di aggiornamento e approfondimento su argomenti di forte attualità.

Fonte: Ass. Commercialisti Circondario Empolese Val d'Elsa

