Scuola e famiglie al centro: al via il programma “L’intercultura del quotidiano”

Il comune di Santa Croce sull’Arno, attraverso Hub intercultura e giovani - istituzione comunale, avvia per il 2026 il programma L’intercultura del quotidiano, un intervento strutturato che rafforza le politiche educative locali mettendo al centro scuola, famiglie e comunità.

In un territorio caratterizzato da una forte pluralità culturale, l’amministrazione comunale sceglie di investire in percorsi capaci di sostenere in modo concreto chi educa, superando approcci emergenziali e frammentati.

"La scuola è uno dei luoghi in cui si misura ogni giorno la qualità della nostra comunità - dichiara il Sindaco Roberto Giannoni - sostenere insegnanti e famiglie significa investire nel futuro di Santa Croce sull’Arno, rafforzando coesione sociale, inclusione e senso di responsabilità collettiva. Con questo programma il Comune ribadisce il proprio impegno a fianco della scuola e delle famiglie, riconoscendone il ruolo fondamentale".

Il programma prevede tre seminari di formazione accreditati tramite il Portale SOFIA, rivolti ai docenti e al personale educativo dell’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull’Arno, e due incontri di sostegno alla genitorialità, realizzati in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Ciaf Maricò.

"Abbiamo voluto affiancare alla formazione degli insegnanti un percorso specifico per i genitori - sottolinea l’assessore alle politiche educative Valentina Fanella - perché oggi educare è una sfida complessa che non può essere affrontata in solitudine. Temi come le regole, i limiti, il rapporto con l’autorità e con la scuola attraversano tutte le famiglie. Offrire spazi di confronto significa sostenere la genitorialità e prevenire il disagio, costruendo un’alleanza educativa forte".

Gli incontri rivolti ai genitori sono pensati come luoghi di dialogo e condivisione, in cui confrontarsi sulle difficoltà quotidiane dell’essere genitori e trovare, insieme, strumenti educativi più consapevoli. Un investimento che rafforza il legame tra famiglie, scuola e istituzioni e contribuisce a creare contesti educativi più stabili e inclusivi.

L'Hub intercultura e giovani è un'istituzione del comune di Santa Croce sull'Arno e opera come servizio pubblico di ricerca, documentazione e sperimentazione educativa al servizio della comunità educante. L’approccio interculturale promosso non si limita a interventi compensativi, ma assume la diversità come elemento strutturale dell’identità della scuola e della comunità.

Fonte: Ufficio stampa Santa Croce sull’Arno