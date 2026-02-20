"Segnaletica quasi scomparsa, caditoie nel fango": la denuncia di Lega San Miniato

"A San Miniato ogni problema diventa complesso e quindi niente viene realizzato". Così in una nota la Lega sezione San Miniato che prosegue: "Questo vale per le frane, per l’ascensore, per il raddoppio del parcheggio del Cencione, per la sistemazione delle scuole di ogni ordine e grado, per palestre e campi di atletica, per sottopassi perennemente allegati, per l’incasso dell’IMU con conseguenti perdite milionarie, per la riscossione di fedejussioni e crediti ereditati dal project financing anche qui con perdite di decine di milioni. A San Miniato tutto diventa difficile e niente ha una conclusione positiva. La cosa che meraviglia ancora di più è che questa inerzia si riscontra anche in problemi di piccola entità la cui soluzione richiederebbe poca spesa ma solamente un minimo di attenzione e di amore per la città".

La Lega afferma che "da mesi la segnaletica orizzontale a San Miniato basso è quasi scomparsa rendendo pericoloso l’utilizzo delle strisce pedonali divenute ormai inesistenti e quindi non riconoscibili dagli automobilisti, con rischio per la incolumità delle persone e con una possibile corresponsabilità del Comune in caso di incidenti. Un importante problema di sicurezza risolvibile solo con un po’ di buona volontà, ma niente viene fatto.

Altra situazione apparentemente semplice è la pulitura della caditoie" prosegue la nota. "Nonostante l’Amministrazione comunale affermi il contrario questa attività è carente e provoca non pochi problemi ai cittadini. Basta guardare cosa accade in Via Fontevivo ove delle caditoie da decenni se ne è persa ogni traccia, tanto sono seppellite dal fango. La conseguenza è che costantemente in caso di pioggia la strada si trasforma in un impetuoso torrente creando disagi e rischi per i cittadini. Ci chiediamo se è mai possibile che nessun responsabile del Comune si sia accorto e abbia compreso che in presenza di una strada con forte pendenza l’acqua piovana va adeguatamente regimata con caditoie efficienti e di dimensioni adeguate. Problema semplice ma niente viene fatto. Una trasandatezza generale - concludono - che spazia dalle cose più importanti a quelle di minore rilievo che attesta un completo disinteresse per la Città da parte della Amministrazione comunale".

