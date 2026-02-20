Sequestrate oltre 20 tonnellate di prodotti ittici irregolari a Prato

A darne notizia sui social è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato il ruolo determinante della Guardia Costiera di Livorno nell’operazione
Oltre 20 tonnellate di prodotti ittici sono state sequestrate in Toscana, all’interno di un deposito situato a Prato, perché importate senza adeguata documentazione di tracciabilità e conservate in condizioni ritenute non idonee.
A darne notizia sui social è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato il ruolo determinante della Guardia Costiera di Livorno nell’operazione.
"Grazie al personale ispettivo della Guardia Costiera di Livorno per questa operazione a tutela dei cittadini e della legalità", ha scritto il ministro, ribadendo che "la sicurezza alimentare non è negoziabile. Continuiamo senza sosta la nostra battaglia contro le importazioni sleali, insieme alle Forze dell'Ordine, agli ispettorati e agli enti della Cabina di regia sui controlli agroalimentari del Ministero".
L’intervento rientra nelle attività di controllo sulla filiera agroalimentare volte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, con particolare attenzione alle importazioni considerate irregolari.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Prato
<< Indietro