Sequestrate oltre 20 tonnellate di prodotti ittici irregolari a Prato

Cronaca Prato
Condividi su:
Leggi su mobile

A darne notizia sui social è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato il ruolo determinante della Guardia Costiera di Livorno nell’operazione

Oltre 20 tonnellate di prodotti ittici sono state sequestrate in Toscana, all’interno di un deposito situato a Prato, perché importate senza adeguata documentazione di tracciabilità e conservate in condizioni ritenute non idonee.

A darne notizia sui social è stato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato il ruolo determinante della Guardia Costiera di Livorno nell’operazione.

"Grazie al personale ispettivo della Guardia Costiera di Livorno per questa operazione a tutela dei cittadini e della legalità", ha scritto il ministro, ribadendo che "la sicurezza alimentare non è negoziabile. Continuiamo senza sosta la nostra battaglia contro le importazioni sleali, insieme alle Forze dell'Ordine, agli ispettorati e agli enti della Cabina di regia sui controlli agroalimentari del Ministero".

L’intervento rientra nelle attività di controllo sulla filiera agroalimentare volte a garantire la tracciabilità dei prodotti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie, con particolare attenzione alle importazioni considerate irregolari.

Notizie correlate

Prato
Cronaca
20 Febbraio 2026

Morì in una rissa a Prato, eseguite quattro misure cautelari

Eseguite misure cautelari per quattro persone, due arresti e due misure di obbligo di dimora, in merito all'omicidio di un 38enne avvenuto l'8 maggio scorso a Prato. Si tratta di [...]

Prato
Cronaca
19 Febbraio 2026

Marco Biagioni si dimette da segretario del PD di Prato: convocata l’Assemblea per il reggente

Marco Biagioni ha formalizzato domenica scorsa le proprie dimissioni da segretario del Partito Democratico di Prato. Le dimissioni, già annunciate nelle scorse settimane, hanno effetto immediato e sono irrevocabili. Il [...]

Prato
Cronaca
19 Febbraio 2026

Prato, sequestrate oltre 20 tonnellate di pesce: chiuso il deposito di una società di importazione

Gamberi, gronghi e acciughe, tutti con etichettatura non conforme e documentazione carente: sono questi i prodotti ittici, per un totale di oltre 20 tonnellate, sequestrati ieri dagli ispettori pesca della [...]



Tutte le notizie di Prato

<< Indietro

torna a inizio pagina