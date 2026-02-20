Sospeso per sette giorni dai carabinieri un locale a Montespertoli

Sette giorni di chiusura per un locale nel comune di Montespertoli. Sono entrati in azione i carabinieri e hanno notificato la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

"L’applicazione della sospensione prevista dall’articolo 100 del T.U.L.P.S. risponde all’esigenza di interrompere contesti di pericolosità sociale già manifestatisi e, al contempo, di dissuadere la presenza di soggetti problematici, sottraendo loro un abituale punto di aggregazione" si legge nella nota dei militari.

L’area interessata continuerà a essere sottoposta a regolari controlli da parte delle pattuglie dell’Arma, anche al fine di verificare il pieno rispetto del provvedimento adottato.

