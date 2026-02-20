Leggerissimo: "Per tutte le altre destinazioni" di Sualzo

Sebastiano sceglie l'obiezione di coscienza nell'ultimo anno prima dell'abolizione della leva obbligatoria, deve quindi passare un anno a Bibbiena, in Casentino, lontano dalla sua Perugia. Deve occuparsi di quelle persone che vivono ai margini, o invalide o con disagi mentali. Sono anni in cui la sensibilità sul tema non è così 'progressista' e per Sebastiano è tutto da scoprire. La sua permanenza a Bibbiena, il distacco dagli affetti e dalla fidanzata, le nuove conoscenze in Casentino lo cambieranno e lo faranno crescere.

È una graphic novel di formazione "Per tutte le altre destinazioni", edita da tunué. A realizzarla è uno dei nomi principe del fumetto italiano, Antonio Vincenti in arte Sualzo, ed è arricchita nella parte finale dalle poesie di Silvia Vecchini. È una storia dolce e amara, una sorta di perdita dell'ingenuità più che dell'innocenza. Scritta e disegnata con maestria, fa riflettere sul caso e sugli imprevisti, e su come a volte anche un cambiamento apparentemente minimo può stravolgere la nostra vita.

Sebastiano, per quanto autobiografico, è un personaggio difficile da dimenticare. È la rappresentazione della fase di stallo che precede l'età adulta, un momento dell'esistenza che potremmo definire sospeso. "Per tutte le altre destinazioni" è un'opera sensibile e leggiadra, che non può non strappare anche qualche lacrima.

Titolo: Per tutte le altre destinazioni

Autore: Sualzo (con le poesie di Silvia Vecchini)

Casa editrice: tunué

Anno di pubblicazione: 2025

Pagine: 144

Prezzo di copertina: 17,50 euro

Notizie correlate