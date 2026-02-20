Tavoli da picnic e parapetti ricostruiti a Empoli

La stagione invernale e soprattutto piovosa non ferma gli interventi di manutenzione su tutto il territorio comunale di Empoli. Nello specifico, i piccoli interventi in corso d'opera hanno riguardato una questione di decoro da tempo in programma: la sistemazione del parapetto del piccolo ponte di Cortenuova nei pressi della scuola d'infanzia e del nuovo nido Il Melograno. Il parapetto in muratura è stato sistemato negli scorsi giorni in ambo i lati.

Poco più distante, in via delle Olimpiadi zona piscina, è stato posizionato un attraversamento pedonale luminoso a tutela dei cittadini residenti e dei fruitori della piscina comunale.

Per le aree verdi invece sono in corso di installazione dei nuovi tavoli da picnic in 4 aree verdi: via Adda-via Volturno a Serravalle, al parco di Ponzano e nelle frazioni di Pagnana e Villanuova.

Infine, lato manutenzioni stradali, è in corso di esecuzione la nuova segnaletica orizzontale su via XI Febbraio e sul tratto urbano della SS67, con l'apposizione degli 'occhi di gatto' catarifrangenti per allertare gli automobilisti di moderare la velocità.

L'assessore alle Manutenzioni Simone Falorni ha affermato che "al netto dello stop forzato per le condizioni meteo avverse per quasi due mesi, sono stati compiuti dei piccoli lavori di manutenzione e sostituzione nell'attesa di poter partire concretamente con interventi manutentivi più consistenti come riasfaltature, interventi su immobili e nuove aree gioco".

