Tentato rapimento a Sovigliana, il sindaco Vanni: "Indagini in corso, non alimentiamo paure"

Sono ore complicate a Sovigliana (Vinci) dopo la denuncia social di una madre che ha parlato di un tentato rapimento della figlia. Subito dopo sono venute fuori altre notizie, rivelatesi poi bufale, riguardo tratte di bambini e di organi e altre fake news. Il sindaco vinciano Daniele Vanni ha voluto rilasciare una dichiarazione in merito per precisare alcuni aspetti.

"Sta circolando sui gruppi WhatsApp un audio di una presunta aggressione davanti una scuola primaria con intervento dei carabinieri. Il fatto non è mai avvenuto. Diffondere informazioni false di questo tipo potrebbe anche configurare il reato di procurato allarme" ha detto Vanni.

Inoltre in relazione al presunto tentativo di rapimento di un bambino davanti allo Spazio Gioco di Villa Reghini "sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine. La zona intorno a Villa Reghini è coperta da videosorveglianza comunale. I filmati sono stati acquisiti dagli inquirenti per ricostruire i fatti."

Ancora il sindaco: "In merito alla diffusione di comunicati stampa che danno per certi fatti ancora al vaglio degli organi inquirenti, credo si debba dare il tempo alle autorità preposte di fare tutti gli opportuni accertamenti. La sicurezza è un tema importante, un diritto per i cittadini su cui chi ha la responsabilità di governo a tutti i livelli dovrebbe mettere risorse per intervenire, partendo dalle misure sociali fino a quelle di controllo, passando per il sostegno alle forze dell'ordine".

"Allo stesso tempo non credo si debba utilizzare questo tema per alimentare paure, soprattutto quando in gioco c'è la serenità di una comunità che ha il diritto di essere informata sulla situazione reale delle cose, senza strumentalizzazioni politiche" ha concluso Vanni.

