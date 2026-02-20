Tre capolavori tra fiaba romantica, virtuosismo e classicità luminosa a Empoli

Nuovo appuntamento con la stagione concertistica del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni che ospita l’Orchestra della Toscana per uno degli appuntamenti più attesi. Lunedì 23 febbraio 2026, alle 21, al palazzo delle Esposizioni di Empoli (piazza Guido Guerra), ad aprire la serata sarà l’ouverture La bella Melusina di Felix Mendelssohn (1833), ispirata alla leggenda della misteriosa creatura delle acque sospesa tra dimensione umana e soprannaturale. Mendelssohn non racconta la vicenda in modo descrittivo, ma la suggerisce attraverso un’orchestrazione fluida e luminosa: fin dalle prime battute l’acqua sembra incresparsi nel suono, creando un’atmosfera fiabesca e sospesa.

Segue il Concerto per clarinetto e orchestra n. 2 in mi bemolle maggiore di Carl Maria von Weber, scritto nel 1811 per il virtuoso Heinrich Baermann. Dopo l’introduzione orchestrale, il clarinetto emerge con una scrittura brillante e cantabile: la Romanza centrale rivela un lirismo quasi operistico, mentre il finale, una vivace Polacca, trascina l’ascoltatore in un brillante slancio virtuosistico.

Chiude il concerto la Sinfonia n. 39 in mi bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart (1788), prima delle sue ultime tre sinfonie. L’opera si apre con un’introduzione solenne che conduce a un Allegro luminoso ed elegante; il movimento lento alterna serenità e tensione, il Minuetto richiama l’energia delle danze popolari e il finale restituisce tutta la vitalità e la leggerezza della scrittura mozartiana.

A guidare l’Orchestra della Toscana è Diego Ceretta, direttore principale dal 2023: un musicista che unisce gesto netto e curiosità “da laboratorio”, con quell’istinto raro di far sentire l’orchestra come un organismo che ascolta e reagisce, non come una macchina che esegue. Formazione milanese, attenzione al suono e alla costruzione del discorso: nei programmi che attraversano stili e secoli, Ceretta tende a cercare la trama nascosta, il punto in cui la musica smette di essere “repertorio” e torna esperienza viva.

Il solista è Kevin Spagnolo, talento che ha bruciato le tappe senza mai dare l’impressione di “forzare” la musica: nel 2018, a 22 anni, ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale di Ginevra, risultando il più giovane clarinettista a ottenere quel riconoscimento; da lì una carriera che alterna grandi palchi e una forte attenzione alla musica da camera, con collaborazioni che dicono molto del suo gusto: Beatrice Rana, Emmanuel Pahud, Stefano Bollani. È un interprete dalla tecnica naturale — quella che non si mette in mostra, ma libera la frase — e da una musicalità intensa, capace di rendere il clarinetto insieme voce e respiro.

Lunedì 23 febbraio 2026, ore 21:00 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni

Diego Ceretta direttore

Kevin Spagnolo clarinetto

Orchestra della Toscana

Informazioni biglietteria e prevendite

Intero €15,00 | Ridotto €12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65) | under 18 e Studenti €6,00 | under 6 gratuito. Offerta due biglietti al costo di uno per chi ha tra i 18 e i 35 anni. Biglietti in vendita presso Libreria Rinascita (Via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli 19) e online su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-orchestra-della-toscana-diego-ceretta-kevin-spagnolo-1976465322986?aff=ebdssbdestsearch Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, tel. 0571 711122 - cel. 373 7899915, email: csmfb@centrobusoni.org

SERVIZIO Al concerto ti porta il BUSoni - È attivo il servizio navetta gratuito per i residenti del Comune di Empoli.

Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più semplice grazie al nuovo servizio “Al concerto ti porta il BUSoni”, attivato in collaborazione con la Misericordia di Empoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di facilitare la partecipazione del pubblico alla Stagione Concertistica 2026, offrendo un servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone che vivono a Empoli e incontrano difficoltà negli spostamenti serali verso il Teatro Shalom e il Palazzo delle Esposizioni.

Il progetto si inserisce nel programma di iniziative con cui il Centro Busoni celebra i suoi 40 anni di attività (1986–2026), rafforzando il legame con il territorio e promuovendo un accesso sempre più inclusivo alla musica dal vivo.

Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Empoli, sarà possibile raggiungere i concerti in sicurezza e comodità, contribuendo a rendere l’esperienza musicale un momento davvero aperto a tutta la comunità.

Il servizio è disponibile su prenotazione e fino a esaurimento posti.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI - Si può prenotare il servizio contattando l’ufficio del Centro Busoni allo 0571 711122 o scrivendo una mail a csmfb@centrobusoni.org indicando numero di persone e via di residenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

