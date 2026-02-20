Tre incontri a Montespertoli contro le truffe agli anziani

Un ciclo di appuntamenti pubblici per informare, prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. È questo l’obiettivo degli incontri promossi dal Comune di Montespertoli insieme a Auser, SPI CGIL con la partecipazione del Maresciallo Simone Soldi, della Stazione dei Carabinieri di Montespertoli, dedicati ai principali raggiri che colpiscono le fasce più fragili della popolazione.

Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, saranno occasioni utili per conoscere le modalità più diffuse con cui operano i truffatori – dalle truffe telefoniche a quelle porta a porta – e per ricevere consigli pratici su come riconoscere situazioni sospette e proteggere sé stessi e i propri familiari.

Il calendario prevede tre appuntamenti sul territorio comunale:

•⁠ sabato ⁠28 febbraio 2026, ore 16:00 – Circolo Arci "La Pinetina", Baccaiano

•⁠ sabato⁠ 7 marzo 2026, ore 16:00 – Auditorium "Vanna Cercenà", Centro culturale “Le Corti”, Montespertoli

•⁠ ⁠sabato 14 marzo 2026, ore 16:00 – Circolo Arci "I’Poggio", Ortimino

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

