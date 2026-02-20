Tre incontri a Montespertoli contro le truffe agli anziani

Attualità Montespertoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Un ciclo di appuntamenti pubblici per informare, prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani. È questo l’obiettivo degli incontri promossi dal Comune di Montespertoli insieme a Auser, SPI CGIL con la partecipazione del Maresciallo Simone Soldi, della Stazione dei Carabinieri di Montespertoli, dedicati ai principali raggiri che colpiscono le fasce più fragili della popolazione.

Gli incontri, aperti a tutta la cittadinanza, saranno occasioni utili per conoscere le modalità più diffuse con cui operano i truffatori – dalle truffe telefoniche a quelle porta a porta – e per ricevere consigli pratici su come riconoscere situazioni sospette e proteggere sé stessi e i propri familiari.

Il calendario prevede tre appuntamenti sul territorio comunale:

•⁠  sabato ⁠28 febbraio 2026, ore 16:00 – Circolo Arci "La Pinetina", Baccaiano
•⁠  sabato⁠ 7 marzo 2026, ore 16:00  – Auditorium "Vanna Cercenà", Centro culturale “Le Corti”, Montespertoli
•⁠  ⁠sabato 14 marzo 2026, ore 16:00  – Circolo Arci "I’Poggio", Ortimino

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

Notizie correlate

Montespertoli
Attualità
19 Febbraio 2026

Mostra del Chianti 2026: decise le date a Montespertoli

Mostra del Chianti 2026, ci siamo: la rassegna torna a Montespertoli dal 30 maggio al 7 giugno 2026, aprendo una nuova fase per una delle manifestazioni più identitarie del territorio. [...]

Montespertoli
Attualità
18 Febbraio 2026

"Un giorno in Comune": cittadini alla scoperta degli uffici comunali di Montespertoli

Il Comune di Montespertoli promuove una nuova edizione di "Un giorno in Comune", l’iniziativa dedicata alla cittadinanza attiva che offre la possibilità di vivere un'esperienza diretta all’interno della macchina amministrativa, [...]

Empolese Valdelsa
Attualità
18 Febbraio 2026
2025 fontanelli acque empolese valdelsa acqua ad alta qualità

Nell'Empolese Valdelsa 7 milioni di L d'acqua erogati dai fontanelli nel 2025

Bere l’acqua della rete pubblica è un gesto semplice, che accompagna la quotidianità di un numero sempre maggiore di persone, anche in Italia: a casa, riempiendo una caraffa; in città, [...]



Tutte le notizie di Montespertoli

<< Indietro

torna a inizio pagina