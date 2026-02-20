Tribunale Empoli, Confindustria e comitato: "Strategico per mondo delle imprese e lavoro"

"La presenza degli uffici giudiziari su un territorio è strategica per il mondo delle imprese e del lavoro. Non chiudiamo, quindi, la porta alla possibilità di avere una sede di giustizia sul nostro territorio. Il tribunale e la Procura della Repubblica sono uffici che erogano un servizio necessario per accompagnare lo sviluppo economico dell’area nella quale operano". A intervenire dopo la recente presa di posizione dell’ordine degli avvocati di Pisa sull'istituzione del Tribunale a Empoli e la conseguente risposta dell'Associazione Avvocati di Empoli e della Valdelsa, è la coordinatrice del presidio territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Toscana Centro e Costa Barbara Antonini, insieme ad Enrico Ammirati, delegato del Comitato per il Tribunale di Empoli. Nella discussione si erano inseriti anche i sindaci di Empoli e di San Miniato e forze politiche empolesi (FI, FdI) a supporto dell'apertura del Tribunale.

"La vicinanza consente un più facile accesso al servizio giustizia per tutti i cittadini e, in particolare, per le piccole imprese – spiega Enrico Ammirati del Comitato per il Tribunale di Empoli -. Se l’ufficio giudiziario è lontano i cittadini e le imprese sono disincentivate a cercare una tutela dei propri diritti anche perché la distanza aumenta i costi di gestione e quelli legati al servizio giustizia. Una conferma in questo senso lo troviamo nello studio della Banca d’Italia n. 914 di Marzo 2025 che ha misurato gli effetti della riforma della geografia giudiziaria del 2012 sulla domanda di giustizia e ha accertato che un aumento della distanza di soli 5 chilometri tra il territorio privato del tribunale e l’ufficio giudiziario più vicino ha determinato la riduzione della domanda di giustizia di ben il 6%. Questo costituisce un vulnus per i cittadini e le imprese che viene purtroppo notato anche nel nostro territorio, troppo distante, per i tempi di percorrenza, dai Tribunali di Firenze e di Pisa".

"La presenza del tribunale sul territorio – continua Ammirati -, avvicina il magistrato al tessuto economico e produttivo nel quale deve amministrare la giustizia. La conoscenza di questo tessuto, che si può avere solo stando vicino allo stesso, è fondamentale per la correttezza e la velocità delle decisioni giudiziarie. Questo spiega i dati ministeriali secondo cui i piccoli tribunali rimasti sono generalmente più veloci dei grandi uffici. La velocità e la correttezza delle decisioni sono aspetti fondamentali per la vita delle imprese che solo l’ufficio giudiziario di prossimità può garantire".

"Stiamo parlando di un territorio strategico per l’economia della Toscana – conclude Barbara Antonini -, se consideriamo i comuni dell’Empolese Valdelsa, ma anche quelli della Zona del Cuoio che si trovano in Provincia di Pisa, che potrebbero beneficiare degli uffici e che giustificano senz’altro la domanda di ottenimento del Tribunale ordinario a Empoli e della relativa Procura della Repubblica".

