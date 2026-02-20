Use Computer Gross, match difficile con Costone Siena

Appena il tempo di godersi la vittoria di San Miniato che subito una salita ripidissima si para davanti all’Use Computer Gross. Sabato sera alle 21 arriva al pala Sammontana il Costone Siena, seconda forza del campionato appena due punti dietro la capolista Mens Sana. Una partita a dir poco difficile che la squadra di coach Valentino affronta con la determinazione a far valere il fattore campo e con la leggerezza di chi non ha niente da perdere.

“Sabato arriva una delle candidate al gran finale del campionato - attacca – una squadra attrezzata, con un roster forte ed esperto in linea con quello che è il loro programma da svolgere. Nomi importanti come Ballabio, Masciarelli e Nasello saltano facilmente all'occhio e dovranno essere di grande stimolo per noi. Pareggiare la parte fisica lavorando difensivamente di squadra compensando l'enorme versatilità anche tecnica dei nostri avversari sarà la vera chiave della partita che cercheremo di mettere in atto partendo dalla concretezza e dalla voglia di sbucciarsi le ginocchia insieme che abbiamo avuto a San Miniato. Sicuramente una di quelle partite dove per noi i nastri di partenza sono all'inizio di una salita ma che per quanto ripida sia non temiamo per niente di scalare”.

A dirigere la partita saranno Pampaloni di Terranuova Bracciolini e Sposito di Livorno, prevista la diretta streaming sul canale youtube ‘use basket tv’.