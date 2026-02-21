Camion in avaria in A1: chiuso tratto Monte San Savino-Valdichiana verso Roma

Alle 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana

Alle 9:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana, verso Roma a causa di un camion in avaria, che ha disperso il proprio carburante sulla strada.

Attualmente, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Roma. Gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma, dovranno uscire a Monte San Savino, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Valdichiana.
Alle lunghe percorrenze si consiglia di anticipare l'uscita alla stazione di Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il raccordo Siena-Bettolle SS326 e rientrare in autostrada a Valdichiana.

AGGIORNAMENTO

Alle 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Monte San Savino e Valdichiana, verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un camion in avaria alimentato a metano all'altezza del km 284, che aveva disperso il proprio carburante sul piano viabile.

