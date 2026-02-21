A11 Firenze–Pisa Nord: chiusura notturna tra A1 e Prato Est per manutenzione

Dalle 22 di martedì 24 alle 6 di mercoledì 25 febbraio stop al traffico verso Pisa per lavori su cavalcavia. Percorsi alternativi via Calenzano e viabilità ordinaria
Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e Prato est, verso Pisa.
In alternativa, chi proviene da Roma o da Bologna ed è diretto verso Pisa, potrà uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria: via Caponnetto, via di Pratignone, SS719 ed entrare in A11 alla stazione di Prato est, in direzione Pisa.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull'app "Autostrade per l'Italia", scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
