Più giochi nel giardino di Marcignana, l'inaugurazione dell'area rinnovata

Doppia inaugurazione questa mattina a Marcignana, con il nuovo fontanello di via Val d'Elsa e la rinnovata area giochi in via Anna Frank a servizio di bambini e bambine della frazione. I lavori nell'area verde, come spiegato dal Comune, erano stati completati all'inizio dell'estate 2025 all'interno di un blocco di interventi per le aree gioco che hanno riguardato anche altre aree, come via Vasari e Brusciana: ad oggi in questo ambito sono stati realizzati interventi per un milione di euro che proseguiranno prossimamente in altre zone.

Interventi, sia il fontanello che l'area giochi, che rientrano nel Piano frazioni e quartieri come spiegato dal sindaco Alessio Mantellassi: "Avere parchi e giardini delle frazioni rinnovati, nuovi e utilizzabili dai bambini, anche questo è un servizio di prossimità. Uscire di casa e avere uno spazio dove giocare, stare insieme, sedersi, fa la qualità della vita di una zona, senza doversi spostare. I prossimi passi sul Piano saranno quelli legati alla sicurezza stradale, su cui stiamo già lavorando per l'anno in corso e che finanzieremo da giugno. È inoltre già stato fatto il primo studio di fattibilità per la realizzazione del camminamento dall'abitato di Marcignana al cimitero".

Nello specifico, l'intervento di Marcignana ha consegnato alla cittadinanza un'area verde con più giochi: tra questi una nuova altalena, una nuova attrezzatura da arrampicata, un castello con scivolo e ponte oscillante, due giochi a molla e il rinnovo di un'altalena esistente. Per ogni gioco è stata rinnovata la pavimentazione antitrauma e i vecchi giochi sono stati rimossi e smaltiti per un totale di 41.500 euro iva esclusa.

L'assessore ai Lavori Pubblici e al Piano Frazioni e Quartieri Simone Falorni ha espresso soddisfazione per questo intervento che, seguendo il calendario del Piano, porta a un rinnovamento delle aree gioco non più fruibili per sostituirle con altre moderne, accessibili e a portata di ogni età. Ringraziamenti rivolti inoltre agli uffici tecnici per il continuo lavoro e per le manutenzioni in tutta Empoli.