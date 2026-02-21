Bancarotta fraudolenta: 3 anni di reclusione per il 62enne di Montopoli

I fatti contestati risalgono all'agosto del 2012 a Firenze. L'uomo sconterà la pena presso la Casa Circondariale di Pisa.

Dovrà scontare una pena definitiva di 3 anni di reclusione l'uomo di 62 anni arrestato nella mattinata di giovedì scorso, 19 febbraio, dai Carabinieri della Stazione di San Romano.

L’ordine di carcerazione è stato emesso lo scorso 16 febbraio, a conclusione dell'iter giudiziario che ha visto l'uomo, residente nel comune di Montopoli in Val d’Arno, riconosciuto colpevole del reato di bancarotta fraudolenta. I fatti contestati risalgono all'agosto del 2012 e si sono svolti nel capoluogo fiorentino.

L'uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa, dove sconterà la pena stabilita dalla sentenza.

