A Poderaccio conclusa la maxi-bonifica: 8 tonnellate di rifiuti abusivi

Si è concluso in questi giorni un importante intervento di pulizia e bonifica a Firenze nella zona di via del Poderaccio, con accesso da via dell'Argingrosso. L’operazione, iniziata lo scorso dicembre, ha riguardato un'area "ex-campo nomadi sgomberato nel 2020" che "continuava purtroppo - riporta il Comune - a essere oggetto di abbandoni illeciti, con la formazione di vere e proprie discariche abusive".

I numeri dell'intervento, coordinato dal Comune di Firenze, descrivono una situazione complessa: gli operatori di Plures Alia hanno rimosso oltre 6 tonnellate di rifiuti non differenziabili e più di 2 tonnellate di ingombranti. La natura eterogenea dei materiali, spesso mescolati tra loro, "ha reso le operazioni particolarmente complesse".

Oltre alla pulizia, l'amministrazione ha dato il via a un piano di messa in sicurezza per prevenire nuovi scarichi. Avr sta installando pannelli metallici ad alta resistenza, 16 barriere New Jersey e circa 240 metri di rete metallica, per cercare di evitare nuovi abbandoni. L’intera zona resta inoltre sotto il costante presidio della Polizia Municipale, supportata da sistemi di videosorveglianza.

"Questo intervento punta a ripristinare una situaazione di pulizia ma anche ad impedire futuri abbandoni" ha commentato la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani -. "Nasce da

un'azione congiunta fra direzione ambiente, direzione mobilità e polizia municipale. Voglio ricordare che l'abbandono di rifiuti è un reato, ci auguriamo che questo intervento e il presidio costante disincentivi ulteriori abbandoni che creano un enorme danno ambientale e deturpano la città". Al momento, una porzione del terreno rimane sotto sequestro per consentire le indagini in corso da parte della magistratura. L’operazione ha visto la sinergia tra la Direzione Ambiente, la Direzione Infrastrutture e Mobilità del Comune, Plures Alia e le forze dell'ordine, con l'obiettivo di estendere questo modello di contrasto anche ad altre aree critiche della città.