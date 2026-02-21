Il Comune di Marradi investe sui giovani e la loro crescita con il 'Bonus Cultura Comunale'. Un contributo economico, fino a 250 euro, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni e finalizzato a "incentivare la lettura e il consumo culturale, favorire la partecipazione a eventi culturali, sostenere percorsi di formazione culturale".

Un'opportunità per i giovani marradesi che l'amministrazione comunale mette a disposizione tramite un fondo ad hoc. L'iniziativa prevede l'erogazione di un contributo, sotto forma di rimborso spese, per incentivare l'acquisto di beni e servizi nelle categorie editoria e multimedia, musei ed eventi, formazione: libri (cartacei o e-book), cd, vinili, dvd e blu-ray (escluse piattaforme streaming), biglietti e abbonamenti per cinema, teatro, concerti, mostre e musei (esclusi eventi sportivi), iscrizioni a corsi a carattere culturale (non sportivi).

Per ricevere il rimborso è necessario che ogni acquisto sia giustificato da documentazione fiscale (fatture o scontrini 'parlanti'), con spese effettuate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. La domanda va presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Il Comune procederà all'assegnazione dei contributi previa verifica dei requisiti e nei limiti dei fondi stanziati; in caso di richieste superiori alla disponibilità farà fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Come evidenzia il sindaco di Marradi: "un'opportunità per i nostri ragazzi, un sostegno che vogliamo fornire per la loro crescita culturale, per poter seguire e coltivare i propri interessi e passioni, e cosi poter esprimere sè stessi. Tra alluvioni, terremoto, disservizi ferroviari hanno sofferto disagi, questa iniziativa vuol essere un segno concreto, tangibile verso di loro, che Marradi investe in loro".

Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda al regolamento pubblicato

sul sito del Comune: www.comune.marradi.fi.it.