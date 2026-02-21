A Castelfiorentino terza tappa di 'Memorie di un pazzo' di Gogol

Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 21, la Stanza Rossa di Castelfiorentino ospiterà 'Memorie di un pazzo' di Nikolaj V. Gogol, interpretato da Maurizio Ricevuto e diretto da Giordano Giannini.

Dopo le applaudite tappe di La Spezia e Roma, lo spettacolo prosegue il suo percorso approdando in uno spazio che della cultura ha fatto una missione quotidiana: la Stanza Rossa, luogo di incontro e di espressione artistica a 360 gradi, dove teatro, musica e pensiero dialogano in modo vivo e contemporaneo. 'Memorie di un pazzo' è uno dei testi più intensi e moderni di Gogol: il diario di un uomo comune che lentamente scivola in un delirio lucido e tragico. Una scrittura ironica e feroce, capace di raccontare la solitudine, il desiderio di riconoscimento e la fragilità dell’identità con sorprendente attualità.

Sul palco, Maurizio Ricevuto dà corpo e voce a questa discesa interiore con un’interpretazione di grande forza espressiva. La sua prova attoriale è potente e misurata al tempo stesso: ogni parola vibra, ogni silenzio pesa, ogni sguardo costruisce un ponte diretto con lo spettatore. Il pubblico viene coinvolto in un’esperienza teatrale intensa, quasi ipnotica. La regia di Giordano Giannini accompagna il lavoro dell’attore con essenzialità e rigore, lasciando spazio alla parola e alla presenza scenica, in un allestimento che punta all’essenza del testo e alla verità emotiva.

L’ingresso è a offerta libera, nel segno di un teatro accessibile e condiviso. Una serata che si preannuncia carica di emozione, riflessione e autentica energia teatrale.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa