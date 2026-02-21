Cecina, i Carabinieri incontrano gli studenti sulla cultura della legalità

Nella mattinata di giovedì 19 febbraio si è tenuto a Cecina un incontro dedicato al tema della "Cultura della legalità" tra i militari dell’Arma dei Carabinieri e gli studenti dell’Istituto Comprensivo "Francesco Domenico Guerrazzi".

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di sensibilizzazione promosso a livello nazionale dall’Arma dei Carabinieri e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani i valori del rispetto delle regole e del senso civico. All’incontro hanno partecipato gli alunni delle classi 3ªA, 3ªD e 1ªK della scuola secondaria di primo grado.

Ad accogliere i militari è stata la dirigente scolastica, professoressa Caterina Startari, insieme al corpo docente composto dalle professoresse Carmela Moscatiello, Nadi Niccolai, Carolina Marchigiani e Claudia Carnevale. Per l’Arma dei Carabinieri erano presenti il Capitano Domenico Grieco e il Luogotenente Pietro Trotta.

Nel corso dell’incontro i Carabinieri hanno illustrato l’importanza del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, soffermandosi anche sul ruolo dell’Arma nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dell’uso consapevole e responsabile dei social network, affrontato congiuntamente con la dirigente scolastica, come aspetto centrale per la tutela dei minori nel contesto digitale.

L’iniziativa ha suscitato interesse e partecipazione da parte degli studenti, che hanno interagito attivamente ponendo numerose domande, in particolare sulla figura dei Corazzieri e sul ruolo delle donne all’interno dell’Arma dei Carabinieri.

L’incontro si è concluso con il saluto della dirigente scolastica ai militari intervenuti, a testimonianza della collaborazione tra scuola e Arma dei Carabinieri nel percorso educativo e civico dei più giovani.

Fonte: Ufficio stampa Carabinieri di Livorno

