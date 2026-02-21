Empoli in festa per “Un altro Carnevale”: centro storico pieno per la seconda sfilata

Complice la bella giornata di sole che ha reso il centro storico di Empoli da tutto esaurito per la seconda sfilata di "Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo" tra coriandoli, stelle filanti, sorrisi e divertimento. Il pomeriggio è cominciato con uno speciale intrattenimento dal palco in piazza Farinata degli Uberti condotto da Freddy Lavezzo, poi il tempo per un face painting da trasformazione carnevalesca e vestizione dei figuranti della parata. Tutto pronto. Si parte.

La musica della eccentrica e delirante Marchin' band Camillocromo, la mascherata di gruppo ‘Insieme sotto lo stesso cielo’ dell’artigiano della cartapesta Silvano Bianchi, i figuranti della Compagnia di Sant’Andrea, le ballerine de l’Art de la danse e i tantissimi cittadini, hanno attraversato il centro storico portando allegria e spensieratezza partendo da piazza Farinata degli Uberti.

Al calar del sole, l’attesa premiazione dei partecipanti al contest. Erano davvero tantissime le bambine e i bambini mascherati: dame, corsari, ballerine, arlecchino, la coccinella, unicorno, superman, hulk e catwoman, cavalieri, l’astronauta, il pop-corn, il pittore, un polpo, il ninja, un poliziotto, le fate, il funghetto, zorro, e molti altri. La giuria poi ha scelto: sono state premiate cinque maschere. Le vincitrici: cellula vegetale, i due draghetti, la ballerina e la dama, lo scienziato pazzo e le clown.

I premi vinti: due biglietti per visitare il Museo del Carnevale di Viareggio e due biglietti per una partita dell’Empoli FC in casa con hospitality.

Il pomeriggio carnevalesco è terminato con lo show coinvolgente a metà tra arti circensi e clownerie Why not? Circo, gioco e Rock’n’Roll con Piero Ricciardi.

E per chi ha gradito, in piazza della Vittoria è andata in scena la prima giornata della "Festa del cioccolato e delle goloserie" con il cioccolato artigianale a far da protagonista in tutte le sue forme: dalle praline raffinate, alle creme spalmabili, tavolette, cioccolatini ripieni dai gusti più golosi e sorprendenti, creazioni originali capaci di conquistare grandi e piccoli. Non solo cioccolato ma anche un mercatino di oggettistica, arte e ingegno, con tante idee creative e prodotti unici. La festa del cioccolato ci sarà anche domani, domenica 22 febbraio 2026, dalle 10 alle 20, piazza della Vittoria.

Ma non è finita qui. La giornata si è conclusa con il Carnevale al cinema La Perla: tanti giovani mascherati hanno scelto il loro ‘luogo’ dando il via ad una festa incredibile accompagnati da musica, ‘frittelle’, aperitivo, cabaret drag e tanto altro.

Carnevale empoli, 28 febbraio sfilata di chiusura

"Un altro Carnevale" dà appuntamento alla sfilata di chiusura sabato 28 febbraio, alle 16, mascherati, con la parata popolare del Collettivo Folcloristico Montano di Pistoia e alle 17 andranno in scena i Katastrofa Rock and Friends da Livorno.

Il Collettivo Folcloristico Montano è pronto a riempire le strade del centro storico con il loro irriverente e travolgente entusiasmo. Fondato nel 1973 da Sergio Gargini, il Collettivo si dedica alla raccolta e valorizzazione delle tradizioni musicali e popolari della montagna pistoiese. Dopo ci catapulteremo in un viaggio scatenato nella storia del rock perfetto per tutta la famiglia!

Sul palco saliranno incontrerete marionette a filo, pupazzi giganti e amici fuori dal comune, come Freddy the Guitar, Elvis the Wolf e non finisce qui, perché anche il pubblico diventerà protagonista di questo show irresistibile. Loro sono I Katastrofa Rock & Friends!

Il programma completo di "Un altro Carnevale" è consultabile Qui.

GLI ORGANIZZATORI - Un'iniziativa a cura del Comune di Empoli, sotto il coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con: Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant'Andrea, CAM Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Art de la danse, Associazione Noi da Grandi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

