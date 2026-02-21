Lo scorso martedì 17 febbraio, durante il Consiglio Comunale ad Empoli, è stata approvata all'unanimità la mozione, proposta da Jacopo Maccari (M5S) e Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, che chiede maggiore trasparenza sui dati di monitoraggio ARPAT delle acque sotterranee, in particolare nell'area interessata da contaminazione da Keu.

La nota del M5S di Empoli

Il Consiglio Comunale di Empoli ha approvato all’unanimità, nell’ultima seduta, la mozione presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Jacopo Maccari e cofirmata da Buongiorno Empoli-Siamo Empoli, avente ad oggetto la trasparenza e la pubblicazione dei risultati dei monitoraggi ARPAT relativi alle acque sotterranee nell’area interessata dalla contaminazione da KEU. La mozione prende le mosse da una vicenda che ha profondamente segnato il territorio empolese: l’utilizzo del materiale denominato KEU in alcuni rilevati stradali, tra cui il V lotto della SR 429, che ha generato diffuse preoccupazioni nella cittadinanza.

A seguito delle disposizioni della Regione Toscana e del Commissario Unico per le bonifiche, è stata prevista la messa in sicurezza permanente del tratto interessato della SR 429 mediante intervento di capping e monitoraggio complessivo dell’area, scelta che, pur rappresentando un intervento strutturale, non equivale alla completa bonifica che sarebbe stata sicuramente più auspicabile.Alla luce di questo contesto, la mozione sottolinea come la trasparenza amministrativa e la diffusione delle informazioni ambientali costituiscano principi fondamentali dell’azione comunale, richiamati anche dallo Statuto del Comune di Empoli. È interesse primario dei cittadini poter conoscere in modo accessibile, chiaro e costante lo stato delle acque sotterranee, in particolare nelle aree limitrofe al rilevato della SR 429. Sebbene ARPAT renda già pubblici i risultati dei monitoraggi sul proprio sito, una comunicazione diretta e sistematica sul portale istituzionale del Comune rappresenterebbe un passo concreto verso una maggiore partecipazione democratica e un rafforzamento della fiducia nelle istituzioni. Con l’approvazione della mozione, il Consiglio Comunale impegna formalmente il Sindaco e la Giunta a:

predisporre, all'interno del sito istituzionale del Comune di Empoli, una sezione dedicata ai monitoraggi ambientali KEU, con particolare riferimento ai risultati ARPAT relativi a suolo e acque sotterranee nell'area empolese interessata dalla contaminazione

garantire che tale sezione venga aggiornata periodicamente con i nuovi dati forniti da ARPAT, corredando le pubblicazioni di note esplicative per facilitarne la comprensione da parte dei cittadini

promuovere campagne di comunicazione istituzionale volte a informare la cittadinanza della presenza della sezione dedicata, incentivandone la consultazione

L’unanimità del voto conferisce all’atto un valore politico e istituzionale significativo: su un tema delicato come la tutela ambientale e la salvaguardia della salute pubblica, tutte le forze consiliari hanno condiviso la necessità di rafforzare gli strumenti di trasparenza e di accesso alle informazioni. La pubblicazione sistematica dei dati ambientali non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma uno strumento concreto di controllo pubblico, di responsabilità istituzionale e di partecipazione consapevole. Garantire ai cittadini un’informazione chiara e costantemente aggiornata significa mettere al centro la comunità e consolidare un modello di amministrazione improntato alla trasparenza, alla vigilanza ambientale e alla tutela del territorio.

Fonte: Movimento 5 Stelle- Ufficio Stampa