Firenze, aggredisce agenti durante un controllo alle Cascine: arrestato

Fermato per un controllo, ha reagito con violenza agli agenti della polizia municipale, arrivando a mordere uno di loro al braccio. Un uomo è stato arrestato al Parco delle Cascine al termine di un intervento del reparto sicurezza urbana.

L’episodio è avvenuto nei pressi dei giardini di piazzale Thomas Jefferson, durante una delle consuete attività di pattugliamento e monitoraggio dell’area. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, l’uomo – di origine africana e già noto alle forze dell’ordine – ha assunto un atteggiamento aggressivo, opponendo resistenza agli operatori.

Nel corso dell’intervento ha spintonato gli agenti e ha morso uno di loro al braccio, provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L’uomo è stato quindi bloccato e arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Questa mattina, al termine del processo per direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

"Ringraziamo gli agenti per l'impegno quotidiano al parco delle Cascine - ha detto l'assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio - e con la sindaca Sara Funaro esprimiamo a nome di tutta l'amministrazione comunale la vicinanza all'agente ferito augurandogli una pronta guarigione. Il nostro lavoro per la sicurezza del parco è costante: dall'inizio dell'anno sono già tre gli arresti effettuati dal reparto sicurezza urbana nell'area Cascine, oltre alle già numerose denunce a piede libero per reati che spaziano dallo spaccio di sostanze stupefacenti, alla ricettazione di merce rubata, fino alla messa in vendita di oggetti contraffatti nel consueto mercato del martedì, a conferma dell'impegno della polizia municipale di Firenze nel garantire sicurezza e vivibilità all'interno del principale parco cittadino"

